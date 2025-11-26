Avertisment pentru România! Starul din Turcia care a impresionat un campion mondial: "Un plus pentru toată lumea" - Antena Sport

Închide meniul
Avertisment pentru România! Starul din Turcia care a impresionat un campion mondial: "Un plus pentru toată lumea"

Avertisment pentru România! Starul din Turcia care a impresionat un campion mondial: "Un plus pentru toată lumea"

Avertisment pentru România! Starul din Turcia care a impresionat un campion mondial: “Un plus pentru toată lumea”

Publicat: 26 noiembrie 2025, 16:42

Avertisment pentru România! Starul din Turcia care a impresionat un campion mondial: Un plus pentru toată lumea

Jucătorii naționalei Turciei / Profimedia

A avea un jucător precum Kenan Yildiz “este un plus pentru toată lumea”, a declarat una din legendele lui Juventus Torino, Alessandro Del Piero, scrie site-ul Football Italia.

Del Piero a vorbit, pentru Sky, despre evoluţia “curajoasă” a lui Juventus în victoria dramatică de pe terenul norvegienilor de la Bodo/Glimt (3-2) în Liga Campionilor.

Alessandro Del Piero l-a lăudat pe Kenan Yildiz: “Te simți mai puternic”

Del Piero a analizat prestaţia lui Yildiz, după ce Corriere dello Sport a descris pe prima sa pagină prestaţia turcului în acest meci drept una “a la Alex”. Atacantul turc, introdus la pauză, când Juventus era condusă cu 1-0, a fost decisiv pentru succesul bianconerilor.

“Yildiz a adus strălucire, periculozitate, a fost mereu ca o ameninţare, cum Juventus trebuie să fie mai des pentru adversarii săi şi nu a arătat asta în prima repriză. El a făcut exact invers, dând senzaţia că adversarii pot primi goluri în orice moment”, a spus Del Piero.

“În repriza a doua, întreaga echipă Juve a jucat mai bine, dar faptul că ai un jucător ca Yildiz, care îşi poate elimina adversarul direct şi poate face diferenţa, este un plus pentru toată lumea. Te simţi mai puternic, simţi că poţi ieşi în teren şi câştiga”, a adăugat el.

Yildiz, în vârstă de numai 20 de ani, este unul dintre cei mai bine cotaţi fotbalişti turci ai momentului. Turcia este adversara României în semifinalele barajului pentru World Cup 2026, turneu care se va vedea exclusiv în Universul Antena.

Comentarii


