Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului - Antena Sport

Denis Alibec (34 de ani) a suferit o intervenţie chirurgicală. Operaţia a fost una de rutină, fiind vorba despre eliminarea unui chist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu este singura problemă medicală pe care Alibec a întâmpinat-o de la venirea la FCSB. Atacantul a acuzat şi mari dureri musculare.

Denis Alibec a fost operat

Potrivit fanatik.ro, operaţia îl va ţine două săptămâni departe de teren pe Denis Alibec. Atacantul va rata, pe lângă meciul cu Steaua Roşie din Europa League, duelurile cu Farul şi Dinamo din Liga 1. Totodată, nu va fi în lot nici la partida de Cupă a FCSB-ului cu UTA.

Denis Alibec a jucat numai în 7 dintre cele 17 partide disputate de FCSB în acest sezon în campionat. Alibec a jucat în victoria cu 3-1 a FCSB-ului în Cupa României, cu Gloria Bistriţa şi a mai evoluat în 3 partide din Europa League. Alibec nu a marcat niciun gol în campionat. Are, în schimb, un gol în Cupa României, cu Gloria Bistriţa şi a reuşit un assist în Europa League.

Alibec s-a plâns de situaţia lui de la FCSB. El s-ar putea despărţi în iarnă de campioana României, fiind nemulţumit că, atunci când e introdus în teren, i se dau foarte puţine minute.