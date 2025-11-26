Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului

Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului

Bogdan Stănescu Publicat: 26 noiembrie 2025, 14:52

Comentarii
Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului

Denis Alibec, într-un meci / Sport Pictures

Denis Alibec (34 de ani) a suferit o intervenţie chirurgicală. Operaţia a fost una de rutină, fiind vorba despre eliminarea unui chist.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nu este singura problemă medicală pe care Alibec a întâmpinat-o de la venirea la FCSB. Atacantul a acuzat şi mari dureri musculare.

Denis Alibec a fost operat

Potrivit fanatik.ro, operaţia îl va ţine două săptămâni departe de teren pe Denis Alibec. Atacantul va rata, pe lângă meciul cu Steaua Roşie din Europa League, duelurile cu Farul şi Dinamo din Liga 1. Totodată, nu va fi în lot nici la partida de Cupă a FCSB-ului cu UTA.

Denis Alibec a jucat numai în 7 dintre cele 17 partide disputate de FCSB în acest sezon în campionat. Alibec a jucat în victoria cu 3-1 a FCSB-ului în Cupa României, cu Gloria Bistriţa şi a mai evoluat în 3 partide din Europa League. Alibec nu a marcat niciun gol în campionat. Are, în schimb, un gol în Cupa României, cu Gloria Bistriţa şi a reuşit un assist în Europa League.

Alibec s-a plâns de situaţia lui de la FCSB. El s-ar putea despărţi în iarnă de campioana României, fiind nemulţumit că, atunci când e introdus în teren, i se dau foarte puţine minute.

Reclamă
Reclamă

Becali a avut convenţie cu Alibec atunci când l-a adus la FCSB că nu îl va critica în public. Nu a reuşit însă să îşi ţină promisiunea.

“Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r.: pe Alibec). De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic”, declara Gigi Becali pentru sursa citată mai sus.

Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşireExplozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Observator
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
15:44
“Aş putea antrena Inter” Declaraţie surprinzătoare a lui Diego Simeone înaintea duelului cu Cristi Chivu
14:23
Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive
14:14
FotoImagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei
13:45
Atletico Madrid – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Chivu, duel cu Simeone. Man o înfruntă pe Liverpool! Meciurile serii
13:09
An încheiat pentru Neymar! Cupa Mondială e tot mai departe pentru starul brazilian
12:42
Un jucător de naţională, înlocuitorul lui Lindon Emerllahu la CFR Cluj!
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoNunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând