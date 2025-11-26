Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: "Am fost naiv" - Antena Sport

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a reacționat după ce a aflat că Gigi Becali vrea să îl aducă pe Andre Duarte la FCSB. Portughezul a evoluat la echipa patronată de Adrian Mititelu, în perioada 2022-2023.
În cele 41 de meciuri disputate în tricoul celor de la FCU Craiova, Andre Duarte a impresionat. În prezent, el este liber de contract, după ce s-a despărțit de Ujpest, din Ungaria, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a confirmat interesul fotbalistului de 28 de ani.
Adrian Mititelu, cuvinte uriașe despre Andre Duarte: “Mă mir că nu a ajuns la vreo echipă prin Serie A”
Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, îl cunoaște foarte bine pe Andre Duarte și a avut parte numai de cuvinte de laudă la adresa acestuia. Mititelu a recunoscut și că abia după ce portughezul a plecat, a realizat cât de bun era, și consideră că a fost naiv atunci când nu l-a vândut la insistențele impresarului. În cele din urmă, el a părăsit echipa gratis:
“Este un superprofesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În sezonul 2022-2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.
Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis.
Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat. La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.
Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.
