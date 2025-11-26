Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: "Am fost naiv" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: “Am fost naiv”

Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: “Am fost naiv”

Publicat: 26 noiembrie 2025, 16:22

Comentarii
Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: Am fost naiv

Adrian Mititelu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a reacționat după ce a aflat că Gigi Becali vrea să îl aducă pe Andre Duarte la FCSB. Portughezul a evoluat la echipa patronată de Adrian Mititelu, în perioada 2022-2023.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cele 41 de meciuri disputate în tricoul celor de la FCU Craiova, Andre Duarte a impresionat. În prezent, el este liber de contract, după ce s-a despărțit de Ujpest, din Ungaria, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a confirmat interesul fotbalistului de 28 de ani.

Adrian Mititelu, cuvinte uriașe despre Andre Duarte: “Mă mir că nu a ajuns la vreo echipă prin Serie A”

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, îl cunoaște foarte bine pe Andre Duarte și a avut parte numai de cuvinte de laudă la adresa acestuia. Mititelu a recunoscut și că abia după ce portughezul a plecat, a realizat cât de bun era, și consideră că a fost naiv atunci când nu l-a vândut la insistențele impresarului. În cele din urmă, el a părăsit echipa gratis:

“Este un superprofesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În sezonul 2022-2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.

Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis.

Reclamă
Reclamă

Să vă spun un lucru. Nouă ne-a fost propus de Mario Felgueiras, actualul director sportiv de la clubul lui Mihai Rotaru. A fost recomandat pentru 7-8 echipe din România și noi am fost singurii care l-am luat. La primul lui meci amical la noi, în Slovacia, cu Marius Croitoru antrenor, pe fond de nervozitate l-a schimbat după 20 de minute. A zis că nu-i place.

Dar a fost ceva de moment, pentru că după aceea nu mai ieșit din echipă. Înălțime bună, viteză excelentă și capacitatea de anticipa foarte bine acțiunile adversarilor. Mă mir că el nu a ajuns la vreo echipă din Serie A sau B. Am fost surprins unde a ajuns după ce a plecat de la noi. Cred că este unul dintre cei mai buni fundași din România în ultimii 15-20 de ani”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit digisport.ro.

Șofer beat la volanul unui Porsche a făcut prăpăd la Kiev: a lovit maşini, a bătut o femeie şi a tras cu armaȘofer beat la volanul unui Porsche a făcut prăpăd la Kiev: a lovit maşini, a bătut o femeie şi a tras cu arma
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Observator
Cel mai aglomerat bulevard din Bucureşti. Câteva sute de metri, parcurşi şi în două ore
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
Fanatik.ro
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă”
16:15
Salariul pe care Louis Munteanu îl are la CFR Cluj. Americanii de D.C. United îi dau de trei ori mai mult
16:08
VideoGrand Prix, ediţia 35: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea analizează nebunia din Las Vegas
15:44
“Aş putea antrena Inter” Declaraţie surprinzătoare a lui Diego Simeone înaintea duelului cu Cristi Chivu
14:52
Denis Alibec a fost operat! Când va reveni pe teren atacantul FCSB-ului
14:23
Washington Wizards, prima victorie după 14 înfrângeri consecutive
14:14
FotoImagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoNunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând