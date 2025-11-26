Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: "Am fost naiv" - Antena Sport

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a reacționat după ce a aflat că Gigi Becali vrea să îl aducă pe Andre Duarte la FCSB. Portughezul a evoluat la echipa patronată de Adrian Mititelu, în perioada 2022-2023.

În cele 41 de meciuri disputate în tricoul celor de la FCU Craiova, Andre Duarte a impresionat. În prezent, el este liber de contract, după ce s-a despărțit de Ujpest, din Ungaria, iar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a confirmat interesul fotbalistului de 28 de ani.

Adrian Mititelu, cuvinte uriașe despre Andre Duarte: “Mă mir că nu a ajuns la vreo echipă prin Serie A”

Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, îl cunoaște foarte bine pe Andre Duarte și a avut parte numai de cuvinte de laudă la adresa acestuia. Mititelu a recunoscut și că abia după ce portughezul a plecat, a realizat cât de bun era, și consideră că a fost naiv atunci când nu l-a vândut la insistențele impresarului. În cele din urmă, el a părăsit echipa gratis:

“Este un superprofesionist, un băiat de nota 11. În istoria Craiovei este singurul jucător, nu știu dacă mai este vreun caz, care a jucat toate minutele. În sezonul 2022-2023. Nu cred că s-a mai întâmplat în istoria acestui club așa ceva, indiferent de cum a fost organizat.

Pentru noi a fost o mare pierdere atunci. După ce a plecat, am realizat cât de bun a fost. Toată siguranța și forța echipei el a dat-o. A plecat de la noi după ce a profitat de o clauză din contract. Impresarul lui a vrut să-l transfere cu orice preț, iar eu am fost naiv, din păcate. L-am pierdut gratis.