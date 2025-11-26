Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad: "Toată lumea din Serbia îl ştie pe Gigi Becali" - Antena Sport

Home | Fotbal | Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad: “Toată lumea din Serbia îl ştie pe Gigi Becali”

Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad: “Toată lumea din Serbia îl ştie pe Gigi Becali”

Radu Constantin Publicat: 26 noiembrie 2025, 16:55

Comentarii
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad: Toată lumea din Serbia îl ştie pe Gigi Becali

Gigi Becali a anunţat echipa de start cu câteva zile înaintea meciului cu Steaua Roşie Blegrad. Vladan Milojevic, antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, a căutat să evite subiectul, spunând că latifundiarul a devenit cunoscut chiar şi la Belgrad pentru declaraţiile lui.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Respect pe toată lumea și toate declarațiile adversarilor. Nu luăm asemenea declarații de bune în totalitate, nu am nimic negativ de spus despre proprietarul echipei adverse, nu mă înțelegeți greșit, nici nu știu dacă supăr pe cineva dacă spun adversarul Stelei.

Prefer să nu comentez, mă concentrez pe echipa mea. Au jucători foarte buni, individualități bune, și că vor face tot ce vor putea pentru a câștiga, ca noi de altfel”, a declarat Vladan Milojevic la conferința de presă premergătoare meciului Steaua Roșie Belgrad – FCSB.

„Ultimul meci pe care l-am jucat în campionat și l-am pierdut ne-a afectat, pentru că am jucat bine. Pe de altă parte, Steaua Roșie ia mereu următorul meci ca pe o prioritate. Mă aștept la o reacție din partea jucătorilor mei. Vom juca în fața suporterilor noștri, cred că va fi un număr mare de spectatori.

(n.r. Despre situațiile medicale ale lui Nemanja Radonjic și Marko Arnautovic) Am avut probleme serioase cu accidentările, a trebuit să folosim jucători de la echipa de tineret. Încă nu știm dacă ne vom putea baza pe anumiți jucători”, a mai spus Vladan Milojevic.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Max Verstappen titlul de campion mondial în 2025?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat la 50 de metri de bloc
Observator
Momentul exploziei din Buftea, surprins de camera de supraveghere a unui magazin situat la 50 de metri de bloc
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
Fanatik.ro
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv
18:39
Fotbalistul lui Inter, de 17 milioane euro, şi-a încheiat cariera la 26 de ani! Ce “rol” a avut Cristi Chivu
18:33
Programul României la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025! Tricolorele debutează contra Croației
18:07
I-a făcut Mihai Rotaru echipa lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova? Dezvăluirea lui Gică Craioveanu
17:45
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 26 noiembrie
17:30
Iulian Chiriță, prima medalie pentru România la Campionatul Mondial de Juniori de tenis de masă de la Cluj-Napoca
17:23
Daniel Bîrligea a dezvăluit cine este modelul său în fotbal: “Vreau să am mentalitatea și caracterul lui”
Vezi toate știrile
1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoNunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogatAfacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat
Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca HagiAfacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi
Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucândLouis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând