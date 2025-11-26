Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad: "Toată lumea din Serbia îl ştie pe Gigi Becali" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat echipa de start cu câteva zile înaintea meciului cu Steaua Roşie Blegrad. Vladan Milojevic, antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, a căutat să evite subiectul, spunând că latifundiarul a devenit cunoscut chiar şi la Belgrad pentru declaraţiile lui.

„Respect pe toată lumea și toate declarațiile adversarilor. Nu luăm asemenea declarații de bune în totalitate, nu am nimic negativ de spus despre proprietarul echipei adverse, nu mă înțelegeți greșit, nici nu știu dacă supăr pe cineva dacă spun adversarul Stelei.

Prefer să nu comentez, mă concentrez pe echipa mea. Au jucători foarte buni, individualități bune, și că vor face tot ce vor putea pentru a câștiga, ca noi de altfel”, a declarat Vladan Milojevic la conferința de presă premergătoare meciului Steaua Roșie Belgrad – FCSB.

„Ultimul meci pe care l-am jucat în campionat și l-am pierdut ne-a afectat, pentru că am jucat bine. Pe de altă parte, Steaua Roșie ia mereu următorul meci ca pe o prioritate. Mă aștept la o reacție din partea jucătorilor mei. Vom juca în fața suporterilor noștri, cred că va fi un număr mare de spectatori.

(n.r. Despre situațiile medicale ale lui Nemanja Radonjic și Marko Arnautovic) Am avut probleme serioase cu accidentările, a trebuit să folosim jucători de la echipa de tineret. Încă nu știm dacă ne vom putea baza pe anumiți jucători”, a mai spus Vladan Milojevic.