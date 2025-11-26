Un jucător de naţională, înlocuitorul lui Lindon Emerllahu la CFR Cluj! - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 26 noiembrie 2025, 12:42

Lindon Emerllahu şi Louis Munteanu, într-un meci pentru CFR Cluj / Sport Pictures

Neluţu Varga se află în negocieri pentru vânzarea lui Lindon Emerllahu (23 de ani) şi Louis Munteanu (23 de ani). Patronul CFR-ului a găsit deja un înlocuitor pentru Emerllahu, în cazul în care îl va transfera pe jucătorul kosovar.

Gigi Becali a încercat să îi ia “la pachet” pe Emerllahu şi Louis Munteanu. Patronul FCSB-ului i-a oferit lui Varga 4.5 milioane de euro pentru cei doi şi susţinea că patronul CFR-ului acceptase mutarea. Ea nu s-ar mai fi făcut pentru că Louis Munteanu a cerut un salariu de 60.000 de euro pe lună. Totuşi, Varga a transmis, recent, că nici nu se gândeşte să renunţe la Louis Munteanu pentru o sumă mai mică de 10 milioane de euro.

Varga i-a găsit înlocuitor lui Emerllahu

Potrivit gsp.ro, Neluţu Varga l-ar putea aduce la CFR pe un jucător de naţională, albanezul Enis Cokaj (26 de ani). Acesta are 6 prezenţe în naţionala Albaniei. Cokaj aparţine de Panathinaikos, fiind împrumutat la formaţia elenă Levadiakos. La finalul sezonului va expira atât împrumutul la Levadiakos, cât şi contractul cu Panathinaikos.

Sursa citată notează că Neluţu Varga l-ar putea aduce chiar în această iarnă pe Cokaj la CFR Cluj, în schimbul unei sume modice. Cokaj este cotat la 800.000 de euro de către transfermarkt.com. Cokaj e integralist la Levadiakos. A jucat în toate cele 11 meciuri disputate de Levadiakos în campionat, reuşind un assist. A bifat 2 meciuri şi în Cupa Greciei.

Levadiakos ocupă un onorant loc 4 în Superliga Greciei, după 11 etape. Echipa lui Cokaj a adunat 21 de puncte. Lider e Olympiacos, cu 28 de puncte. Pe 2 e formaţia antrenată de Răzvan Lucescu, PAOK, cu 26 de puncte, iar pe 3 cea a lui Răzvan Marin, AEK. Panathinaikos e pe 6, cu 18 puncte.

1 Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…” 2 Afacerea care i-a adus lui Mihai Rotaru averea de “300 de milioane de euro”. Patronul Universităţii Craiova e putred de bogat 3 Louis Munteanu, ca şi transferat de la CFR Cluj. Cu Rapid „a fost chiar antrenorul” să-l vadă jucând 4 Mihai Rotaru face un dublu transfer la Universitatea Craiova! Vinde pe 10 milioane de euro, aduce un fost atacant al României 5 Afacerea care l-a făcut bogat pe Ilie Dumitrescu: “Cu banii pe care i-am câștigat în carieră am făcut investiții bune” 6 FotoNunta anului în sportul din România. Se căsătoreşte cu o vedetă din showbiz mai mare cu 9 ani: “Neașteptată cererea”
