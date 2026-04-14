Daniel Bîrligea, operație de aproape două ore. Cu ce problemă s-a confruntat atacantul FCSB-ului și când poate reveni pe teren

Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost supus unei operații care a durat aproape două ore. Atacantul FCSB-ului a suferit o intervenție chirurgicală de deviație de sept.
Daniel Bîrligea se confrunta cu această problemă de mai bine de zece ani. Atacantul a „profitat” de faptul că este accidentat și a ales să se opereze în această perioadă.
Daniel Bîrligea, operație de aproape două ore
Conform fanatik.ro, operația de deviație de sept la care a fost supus Daniel Bîrligea a durat o oră și 40 de minute. Doctorii au folosit și celule stem, pentru ca recuperarea atacantului să fie mai rapidă. Acestea ajută ca zona operată să se regenereze mai repede, iar atacantul să poată respira.
Daniel Bîrligea a suferit o ruptură de tendon după convocarea la echipa națională, de luna trecută. Recuperarea după operația de deviație de sept durează o săptămână, el fiind nevoit să mai stea departe de teren încă o lună după.
Daniel Bîrligea ar putea reveni pe teren pentru barajul de Conference League, în cazul în care FCSB îl va disputa. Mihai Stoica a fost cel care a dezvăluit, recent, faptul că atacantul are mici șanse să fie pe teren pentru campioană.
„La Bîrligea aşteptăm să mai facem nişte investigaţii. (n.r. Sunt şanse să joace la baraj?) Sunt şanse, e la limită acolo”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
- 4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea
- 13 goluri și 6 pase decive – cifrele atacantului în cele 37 de meciuri bifate în acest sezon, la FCSB
