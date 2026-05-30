Radu Constantin Publicat: 30 mai 2026, 0:02

Ofri Arad, după ce a fost decisiv în Dinamo – FCSB: Eu mi-am făcut treaba

Ofri Arad, în timpul unui meci la FCSB/ Sport Pictures

Ofri Arad, jucătorul care a adus victoria FCSB în barajul european, crede că bucureştenii nu vor mai repeta în sezonul viitor evoluţiile slabe din acest an.

”După ce nu ne-am calificat în play-off, obiectivul a fost să intrăm în Conference League și suntem bucuroși că am reușit. Eu mi-am făcut treaba, am intrat 15 minute.

Echipa a jucat incredibil, sunt bucuros pentru prietenii mei. Eu am avut niște accidentări, a fost foarte dificil, dar am crezut mereu că voi reveni. Am multe de oferit și sper că sezonul viitor voi arăta mai multe. Vom vedea ce va fi sezonul viitor.

Sunt sigur că vom fi în play-off. Suntem cea mai mare echipă din țară și vom fi în play-off. Am venit aici la cea mai bună echipă, asta mi-a zis toată lumea. Am văzut în aceste șase luni că suntem cea mai bună echipă din țară și vom fi în play-off anul viitor”, a declarat Ofri Arad.

