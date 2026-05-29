Surpriză în echipa de start a FCSB-ului, la derby-ul cu Dinamo. Cine va fi titularizat pe postul de vârf

Dinamo şi FCSB se vor înfrunta azi, în barajul pentru Conference League. Derby-ul “de foc” se va disputa pe arena Arcul de Triumf şi va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30.

Ambele formaţii se confruntă cu probleme de lot înaintea partidei care va decide ultima echipă care va evolua în preliminariile cupelor europene. Dinamo nu se va putea baza pe Alexandru Pop, care are nunta programată în ziua partidei, iar de la FCSB lipseşte David Miculescu, accidentat.

Surpriză în echipa de start a FCSB-ului, la derby-ul cu Dinamo: Juri Cisotti, vârf

Ţinând cont şi de absenţa lui Daniel Bîrligea, accidentat din luna martie, FCSB a decis să-l titularizeze pe postul de vârf pe Juri Cisotti, notează fanatik.ro. Mijlocaşul italian a evoluat pe această poziţie din a doua repriză a barajului câştigat cu 4-3 cu Botoşani.

Jucătorul under titular la FCSB va fi Mihai Toma. La meciul cu Botoşani, Alexandru Stoian a îndeplinit regula U21, el fiind însă schimbat la pauza meciului. Octavian Popescu va fi şi el titular, după ce a marcat golul victoriei în meciul cu moldovenii, în minutul 107.

La Dinamo, George Puşcaş urmează să fie titularizat de Zeljko Kopic. Atacantul s-a confruntat cu probleme medicale, fiind menajat la duelul cu U Cluj, din ultima rundă a play-off-ului.