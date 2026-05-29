Surpriză în echipa de start a FCSB-ului, la derby-ul cu Dinamo. Cine va fi titularizat pe postul de vârf

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 11:41

Jucătorii de la FCSB, în timpul unui meci/ Sport Pictures

Dinamo şi FCSB se vor înfrunta azi, în barajul pentru Conference League. Derby-ul “de foc” se va disputa pe arena Arcul de Triumf şi va fi în format live text, pe as.ro, de la ora 20:30.

Ambele formaţii se confruntă cu probleme de lot înaintea partidei care va decide ultima echipă care va evolua în preliminariile cupelor europene. Dinamo nu se va putea baza pe Alexandru Pop, care are nunta programată în ziua partidei, iar de la FCSB lipseşte David Miculescu, accidentat.

Surpriză în echipa de start a FCSB-ului, la derby-ul cu Dinamo: Juri Cisotti, vârf

Ţinând cont şi de absenţa lui Daniel Bîrligea, accidentat din luna martie, FCSB a decis să-l titularizeze pe postul de vârf pe Juri Cisotti, notează fanatik.ro. Mijlocaşul italian a evoluat pe această poziţie din a doua repriză a barajului câştigat cu 4-3 cu Botoşani.

Jucătorul under titular la FCSB va fi Mihai Toma. La meciul cu Botoşani, Alexandru Stoian a îndeplinit regula U21, el fiind însă schimbat la pauza meciului. Octavian Popescu va fi şi el titular, după ce a marcat golul victoriei în meciul cu moldovenii, în minutul 107.

La Dinamo, George Puşcaş urmează să fie titularizat de Zeljko Kopic. Atacantul s-a confruntat cu probleme medicale, fiind menajat la duelul cu U Cluj, din ultima rundă a play-off-ului.

Echipele probabile la Dinamo – FCSB:

  • Dinamo: passy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Mărginean, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Musi.
  • FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Popescu, Radunovic – Tănase, Joao Paulo – Toma, Olaru, Octavian Popescu – Cisotti.

La FCSB, pe parcursul meciului cu Dinamo, au mari şanse să fie trimişi în teren Mamadou Thiam şi Alexandru Stoian. Dacă tânărul jucător a evoluat timp de o repriză cu Botoşani, atacantul senegalez a fost trimis în teren în minutul 90+2.

Mihai Stoica, impresionat după ce Juri Cisotti a evoluat ca vârf la FCSB

Mihai Stoica a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Juri Cisotti și a declarat că transferul său de la Oțelul s-a dovedit a fi unul inspirat pentru FCSB.

„Eu consider că fotbaliștii care au inteligență tactică trebuie folosiți pe ax. Fotbaliștii care nu sunt deosebiți din acest punct de vedere, dar au viteză bună, duel unu la unu, dribling, trebuie folosiți în margine. Cisotti a jucat și acolo și și-a adus aportul. A marcat goluri atacând bara a doua, a marcat cu Fenerbahce, a făcut multe lucruri extraordinare. Doar că îi iei din calități când îl bagi în margine. Nu e atacant lateral. El poate juca număr 10, număr 8 și număr 6. Pentru că e un jucător deosebit, dar pe ax.

Eu i-am spus lui Gigi de mult chestia asta să îl încercăm atacant. El la meciul cu Galați, din Ghencea, acum doi ani, când era la Oțelul, ne-a bătut 2-0 singur. Jucând 9 fals. Singur! Poate și aia a contat foarte mult când am decis să îl transferăm. Chiar dacă avea o vârstă, nu avea CV, dar raport-calitate preț cred că e numărul 1”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

