Andrei Nicolescu, declarație bizară după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference: „E un sezon corect”

După ce a încheiat sezonul pe locul al patrulea, Dinamo București a ratat o calificare istorică în turul doi preliminar al UEFA Conference League.
Gruparea antrenată de Zeljko Kopic a pierdut în fața rivalei FCSB, iar Andrei Nicolescu a încercat să găsească explicații pentru eșecul suferit pe Arcul de Triumf.
Andrei Nicolescu: „Trebuie făcută o analiză”
Andrei Nicolescu a fost dezamăgit după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference League, iar oficialul „câinilor” a încercat să găsească vinovații după eșecul suferit în fața FCSB-ului.
În același timp, administratorul alb-roșilor a avut și câteva declarații bizare, catalogând sezonul lui Dinamo drept unul „corect”, în ciuda faptului că echipa nu va juca în cupele europene.
„Atât s-a putut în seara asta şi anul ăsta. Final greu, l-am terminat cum l-am terminat. Din păcate, am luat gol în primele 10 minute când nu am avut susţinere galeriei şi după în prelungiri. Trebuie făcută o analiză…
Sper că suntem pentru prima dată şi ultima dată într-o situaţie de genul. Sper la anul să nu mai ajungem într-o astfel de ipostază, sunt mulţi factori care ne-au adus aici.
E un sezon corect, cum am zis, în ciuda faptului că nu am câştigat azi. Ne-am propus 4-6, dar puteam mai mult dacă gestionam situaţiile mult mai bine. (n.r. vă împăcaţi cu fanii?) Noi suntem impăcaţi, ține de ei”, a declarat Andrei Nicolescu, potrivit primasport.ro.
