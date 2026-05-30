Becali anunță revoluția după calificare: transferuri de 5 milioane de euro! Vrea șase jucători: „Mai las eu echipa așa!?”

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!
Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre strategia pentru sezonul viitor și a anunțat că va pregăti mutări importante pe piața transferurilor.
„Luăm 10 milioane după calificarea asta. Suntem capi de serie și în playoff! Nu contează adversarii, păi mai las eu echipa așa? Aduc 5 jucători. Fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș central, atacant în stânga, atacant în dreapta și vârf. Sau chiar 6.
Mă uit la ceilalți și vor să mă imite pe mine, dar e grea becalizarea. Au câștigat și ei un campionat slab (nr. cei de la Craiova), se compară ei vreodată cu Becali? Nu o să mai ia campionatul.
Nu contează (nr. câți bani dau pe transferuri), nu spun. Cu siguranță că trebuie să-i dau, 4-5 milioane. Nu mai las eu așa.
Pleacă așa: fundașul stânga. Radunovic, Kiki, Baba, Thiam. Lixandru ar vrea să plece. Dacă vrea să plece, îl las, dar să iau câteva sute pe el. Târnovanu e portarul nostru de bază. Ngezana s-a hotărât să se opereze, așa că i-am prelungit contract. Ofri Arad, păi îți dai seama. A calificat echipa! Dar rămânea și fără golul ăsta, l-am văzut meciurile trecute, are siguranță, are încredere în el. Cel mai bun de pe teren a fost Dawa. O să-l cert pe Tănase că a dat numai la adversar. Dar îl iert că ne-am calificat
(nr Lui Marius Baciu) i-am lăsat mână liberă și uite ce a făcut! Normal că îl mai las. M-am mirat și eu de ce l-a scos (nr. pe Tavi Popescu) și mi-a spus MM că avea o problemă fizică, avea și cartonașul și ce sens mai avea să rămână?” a spus Gigi Becali la Digi Sport.
