Home | Fotbal | Conference League | Becali anunță revoluția după calificare: transferuri de 5 milioane de euro! Vrea șase jucători: „Mai las eu echipa așa!?”

Becali anunță revoluția după calificare: transferuri de 5 milioane de euro! Vrea șase jucători: „Mai las eu echipa așa!?”

Sebastian Ujica Publicat: 30 mai 2026, 0:02

Comentarii
Becali anunță revoluția după calificare: transferuri de 5 milioane de euro! Vrea șase jucători: Mai las eu echipa așa!?”

Gigi Becali a anunțat noi transferuri pentru vara viitoare

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

FCSB a reușit să câștige barajul pentru calificarea în Conference League și va juca în viitoarea ediție a cupelor europene!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre strategia pentru sezonul viitor și a anunțat că va pregăti mutări importante pe piața transferurilor.

„Luăm 10 milioane după calificarea asta. Suntem capi de serie și în playoff! Nu contează adversarii, păi mai las eu echipa așa? Aduc 5 jucători. Fundaș stânga, fundaș dreapta, mijlocaș central, atacant în stânga, atacant în dreapta și vârf. Sau chiar 6.

Mă uit la ceilalți și vor să mă imite pe mine, dar e grea becalizarea. Au câștigat și ei un campionat slab (nr. cei de la Craiova), se compară ei vreodată cu Becali? Nu o să mai ia campionatul.

Nu contează (nr. câți bani dau pe transferuri), nu spun. Cu siguranță că trebuie să-i dau, 4-5 milioane. Nu mai las eu așa.

Reclamă
Reclamă

Pleacă așa: fundașul stânga. Radunovic, Kiki, Baba, Thiam. Lixandru ar vrea să plece. Dacă vrea să plece, îl las, dar să iau câteva sute pe el. Târnovanu e portarul nostru de bază. Ngezana s-a hotărât să se opereze, așa că i-am prelungit contract. Ofri Arad, păi îți dai seama. A calificat echipa! Dar rămânea și fără golul ăsta, l-am văzut meciurile trecute, are siguranță, are încredere în el. Cel mai bun de pe teren a fost Dawa. O să-l cert pe Tănase că a dat numai la adversar. Dar îl iert că ne-am calificat

(nr Lui Marius Baciu) i-am lăsat mână liberă și uite ce a făcut! Normal că îl mai las. M-am mirat și eu de ce l-a scos (nr. pe Tavi Popescu) și mi-a spus MM că avea o problemă fizică, avea și cartonașul și ce sens mai avea să rămână?” a spus Gigi Becali la Digi Sport.

De ce nu au distrus avioanele F-16 drona ruşilor, înainte să lovească blocul din GalaţiDe ce nu au distrus avioanele F-16 drona ruşilor, înainte să lovească blocul din Galaţi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă finala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAŢIE. Cum a lovit drona rusească blocul din Galaţi, după care a explodat. Mamă şi fiul ei, răniţi
Observator
ANIMAŢIE. Cum a lovit drona rusească blocul din Galaţi, după care a explodat. Mamă şi fiul ei, răniţi
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
0:24 30 mai

Zeljko Kopic, dezamăgit după Dinamo – FCSB 1-2: „Nu a fost de ajuns”
0:12 30 mai

Cătălin Cîrjan: “Am avut ghinion!” Unde crede dinamovistul că s-a pierdut meciul
0:05 30 mai

Andrei Nicolescu, declarație bizară după ce Dinamo a ratat calificarea în Conference: „E un sezon corect”
0:02 30 mai

Ofri Arad, după ce a fost decisiv în Dinamo – FCSB: “Eu mi-am făcut treaba”
23:51

“Se trage?” Marius Baciu s-a speriat în conferinţă. De ce le-a cerut jucătorilor să nu-i spună “Mister”
23:48

„Iată că milogii joacă în Europa!” Aroganța lui Florin Tănase pentru dinamoviști! Ce spune despre viitorul său la FCSB
Vezi toate știrile
1 Surpriză în echipa de start a FCSB-ului, la derby-ul cu Dinamo. Cine va fi titularizat pe postul de vârf 2 Câţi bani şi câte puncte a obţinut Sorana Cîrstea, după calificarea în optimile de finală de la Roland Garros 2026 3 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB s-a calificat în Conference League: “A dovedit că e fotbalist” 4 Primul titular care e OUT de la Rapid, după venirea lui Daniel Pancu. Cine l-ar putea înlocui 5 NEWS ALERTAnunţul momentului înainte de Dinamo – FCSB. Dat absent, jucătorul a fost inclus în lot în ultimul moment 6 Gigi Becali a anunţat jucătorii care pleacă de la FCSB: “La revedere!” Primul fotbalist care a semnat
Citește și
Cele mai citite
Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecăriDaniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări
Situație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedeteleSituație dramatică în Liga 1: clubul are mari probleme financiare și caută să-și vândă vedetele
Veste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFAVeste cruntă primită de CFR Cluj şi Steaua. Decizia anunţată de FIFA
3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult”3.000.000 de euro pentru Dinamo! Anunţul acţionarului: “Se putea şi mai mult”