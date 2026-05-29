“Se trage?” Marius Baciu s-a speriat în conferinţă. De ce le-a cerut jucătorilor să nu-i spună “Mister”

Pe stadionul Arcul de Triumf s-a declanşat alarma exact în timpul conferinţei la care se afla Marius Baciu. Vizibil surprins de moment, Marius Baciu a reacţionat: “Se trage?!”

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Legat de calificarea în Conference League, tehnicianul le-a mulţumit jucătorilor şi a avut câţiva reamarcaţi. Totodată, el spune că mai are mult de mucit pentru a deveni antrenor, iar jucătorilor le-a cerut să-i spună simplu: “Marius”, nu “Mister”.

“Tavi Popescu a făcut un joc de excepţie, doar că a avut o problemă, plus o lovitură. Şi ne-a fost frică, şi de aceea am preferat jucători cu experienţă în benzi. Sunt foarte fericit, FCSB merita să fie în Europa. La ce emulaţie a fost, toată lumea mi-a dat mesaje de încurajare, din toate colţurile lumii, din Germania, de oriunde. Am avut nevoie de acest spirit.

Tată lumea a fost pregătită pentru acest succes. Eu îl văd pe Ofri un jucător foarte inteligent şi Thiam, la fel.

Sunt două victorii extraordinare. Vrând nevrând sunt aici. Nu sunt Mister, pentru a fi Mister e mult de muncit. Mircea Lucescu – Dumnezeu să-l ierte, Cornel Dinu, ei sunt. Mie să-mi spui Marius”, a mai declarat Marius Baciu, la Digi Sport.