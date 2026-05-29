Primul titular care e OUT de la Rapid, după venirea lui Daniel Pancu. Cine l-ar putea înlocui

Daniel Pancu a revenit la Rapid, după despărţirea de CFR Cluj. Antrenorul a început să-şi facă planurile pentru sezonul următor, fiind decis să renunţe la Marian Aioani, portarul titular din ultimele stagiune, la formaţia din Giuleşti.

Marian Aioani a intrat în vizorul fanilor de la Rapid, fiind intens criticat de aceştia după ce a cerut schimbare în minutul doi al derby-ului din returul play-off-ului, cu Dinamo.

Daniel Pancu nu-l mai vrea la Rapid pe Marian Aioani, în locul lui dorind să-l aducă pe Mihai Popa, conform gsp.ro. Acesta va deveni liber de contract în vară, după ce-şi va încheia contractul cu CFR Cluj.

Ţinând cont că Mihai Popa ar putea semna gratis cu Rapid, Daniel Pancu şi-ar dori să-l aibă din nou în echipă. Portarul a fost titular în mandatul antrenorului la CFR Cluj, el revenind în Gruia de la Torino, după transferul lui Otto Hindrich la Legia Varşovia.

De cealaltă parte, la Rapid urmează să revină şi Bogdan Ungureanu. Împrumutul tânărului portar de 19 ani la Sepsi, alături de care a promovat, va expira în vară, astfel că se va întoarce în Giuleşti.