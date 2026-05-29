Primul titular care e OUT de la Rapid, după venirea lui Daniel Pancu. Cine l-ar putea înlocui

Viviana Moraru Publicat: 29 mai 2026, 8:26

Daniel Pancu / Sportpictures

Daniel Pancu a revenit la Rapid, după despărţirea de CFR Cluj. Antrenorul a început să-şi facă planurile pentru sezonul următor, fiind decis să renunţe la Marian Aioani, portarul titular din ultimele stagiune, la formaţia din Giuleşti.

Marian Aioani a intrat în vizorul fanilor de la Rapid, fiind intens criticat de aceştia după ce a cerut schimbare în minutul doi al derby-ului din returul play-off-ului, cu Dinamo.

Daniel Pancu nu-l mai vrea la Rapid pe Marian Aioani, în locul lui dorind să-l aducă pe Mihai Popa, conform gsp.ro. Acesta va deveni liber de contract în vară, după ce-şi va încheia contractul cu CFR Cluj.

Ţinând cont că Mihai Popa ar putea semna gratis cu Rapid, Daniel Pancu şi-ar dori să-l aibă din nou în echipă. Portarul a fost titular în mandatul antrenorului la CFR Cluj, el revenind în Gruia de la Torino, după transferul lui Otto Hindrich la Legia Varşovia.

De cealaltă parte, la Rapid urmează să revină şi Bogdan Ungureanu. Împrumutul tânărului portar de 19 ani la Sepsi, alături de care a promovat, va expira în vară, astfel că se va întoarce în Giuleşti.

Ungureanu este un portar de perspectivă pentru Rapid, fiind cotat la suma de 300.000 de euro. După promovarea cu Sepsi, echipă pentru care a bifat 33 de meciuri în sezonul recent încheiat, goalkeeper-ul le-a atras atenţia şi altor cluburi din Liga 1, printre care şi Oţelul.

Daniel Pancu a numit marea problemă de la Rapid

Prezent la meciul demonstrativ dintre Steaua și Rapid, la 20 de ani de la sfertul „UEFAntastic”, Daniel Pancu a oferit declarații și despre noua sa echipă. „Pancone” a dezvăluit că marea problemă la echipă este reprezentată de ceea ce se întâmplă în play-off. Acesta le-a cerut celor din club să găsească o explicație, după ce giuleștenii au înregistrat o singură victorie în play-off-ul recent încheiat.

„Nu pot să-mi dau seama ce se întâmplă în play-off, cu siguranță, pentru că sezoanele regulate le duc foarte bine, după care în play-off… Acolo trebuie găsită explicația și sunt oameni care au fost în club în acești ani.

Cu siguranță, cât de cât, o idee îmi voi face și eu, pentru că nu știu, nu pot să explic niciodată de la distanță”, a declarat Daniel Pancu.

