Cătălin Cîrjan: “Am avut ghinion!” Unde crede dinamovistul că s-a pierdut meciul

Echipa bucureşteană FCSB a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1 după prelungiri, formaţia Dinamo, în barajul pentru calificarea în Conference League.

“Era echitabil un egal. După un gol pe o atenţie, asta a fost. Am avut ghinion cu George, ce s-a întâmplat, cu Popică”, a declarat Cîrjan la finalul partidei, citat de Digi Sport.

Cum s-a desfăşurat partida

Barajul european de pe Arcul de Triumf a început cu şutul puternic al lui Armstrong, din minutul 2, respins în corner de Târnovanu, dar cei care au deschis scorul au fost roş-albaştrii. Dawa a înscris la un corner, după o deviere a lui Toma, şi elevii lui Marius Baciu conduceau cu 1-0. Olaru a primit îngrijiri medicale, având arcada spartă, după un duel cu Musi. Prima parte s-a încheiat cu şutul puţin peste poartă expediat de Octavian Popescu, în minutul 40. În partea secundă, dinamoviştii şi-au mai revenit, iar inspiraţia lui Kopic a adus golul egalizator, el aruncându-l în joc pe Karamoko, în minutul 64.

Francezul a fost omul potrivit la locul potrivit, iar în minutul 73, după bara lui Armstrong şi şutul ratat al lui Cîrjan, Karamoko a restabilit egalitatea cu un şut din careu. Epassy a intervenit excelent la lovitura liberă a lui Florin Tănase, din minutul 77, şi cum 90 de minute s-au încheiat 1-1, s-a intrat în cele două reprize de prelungiri. Cîrjan a trimis, cu capul, pe lângă poartă, din careul mic, la centrarea lui Armstrong, din minutul 94. Oaspeţii au revenit la conducere în minutul 107, când Florin Tănase a pasat inteligent, în spate, cu capul, iar nou intratul Ofri Arad a înscris cu un şut din careu.

Dinamo nu a putut să mai revină pe tabelă şi FCSB s-a impus cu 2-1, urmând să joace pentru al 24-lea sezon consecutiv în cupele europene. Dinamo bifează al zecelea an fără prezenţă în competiţiile continentale.