Gigi Becali a anunțat numele fotbalistului din Liga 1 pe care l-a ofertat: „Mirel mi-a zis că are cele mai multe driblinguri”

FCSB va juca și în sezonul următor în cupele europene, după ce gruparea de antrenată de Marius Baciu a câștigat barajul cu Dinamo și s-a calificat în turul doi preliminar al UEFA Conference League.
Formația roș-albastră s-a impus dramatic în fața marii rivale, grație unui gol marcat de israelianul Ofri Arad, care intrase pentru a-l înlocui pe Darius Olaru.
Gigi Becali, ofertă pentru Anderson Ceara
Gigi Becali a vorbit la finalul partidei dintre Dinamo și FCSB despre strategia de transferuri pentru această vară, iar patronul roș-albaștrilor a confirmat că a înaintat o ofertă pentru Anderson Ceara de la Csikzereda.
Brazilianul a înregistrat șase goluri și șapte pase decisive în acest sezon pentru ciucani și i-a atras atenția finanțatorului roș-albaștrilor.
„I-am făcut ofertă lui Anderson Ceara. Au spus că au ofertă de la unguri și impresarii au spus că nu. Oferta mea e în vigoare acum. Îmi place că e driblangiu. Mirel mi-a zis că are cele mai multe driblinguri”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit primasport.ro.
