Zeljko Kopic, dezamăgit după Dinamo – FCSB 1-2: „Nu a fost de ajuns”

Dinamo București a ratat calificarea în turul doi preliminar al UEFA Conference League, după ce a pierdut pe stadionul Arcul de Triumf barajul cu rivala FCSB, scor 2-1.

După fluierul final, tehnicianul „câinilor” a avut un mesaj pentru jucătorii roș-albaștrilor și a transmis că va avea o discuție cu cei din conducere, pentru a stabili ce este de făcut din sezonul următor.

Zeljko Kopic: „Felicitări pentru băieții mei”

„Felicitări, FCSB! Felicitări pentru băieții mei! E evident că am plătit prețul lipsei unor jucători. Nu am avut destule opțiuni. E al doilea meci când suferim în prelungiri, ca la jocul din Cupă cu Universitatea Craiova. Nu a fost de ajuns. Suntem cu toții dezamăgiți. Le mulțumim suporterilor. Le mulțumesc pentru atmosferă.

Am început meciul foarte bine. Era în plan ca Karamoko să joace vreo 25 de minute. E greu să faci o comparație cu nivelul experienței de la FCSB. Șansele erau 50-50 în prelungiri”.

Zeljko Kopic: „Nu e momentul să vorbim acum de noul sezon”

„Au înscris dintr-o situație în prelungiri. Impresia mea este că noi am fost un pic echipa mai bună. Stoinov l-a dominat pe Cisotti. E greu să nu-i dai nicio situație adversarului.