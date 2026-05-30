Daniel Işvanca Publicat: 30 mai 2026, 0:24

Zeljko Kopic, dezamăgit după Dinamo – FCSB 1-2: Nu a fost de ajuns"

Dinamo București a ratat calificarea în turul doi preliminar al UEFA Conference League, după ce a pierdut pe stadionul Arcul de Triumf barajul cu rivala FCSB, scor 2-1.

După fluierul final, tehnicianul „câinilor” a avut un mesaj pentru jucătorii roș-albaștrilor și a transmis că va avea o discuție cu cei din conducere, pentru a stabili ce este de făcut din sezonul următor.

Zeljko Kopic: „Felicitări pentru băieții mei”

„Felicitări, FCSB! Felicitări pentru băieții mei! E evident că am plătit prețul lipsei unor jucători. Nu am avut destule opțiuni. E al doilea meci când suferim în prelungiri, ca la jocul din Cupă cu Universitatea Craiova. Nu a fost de ajuns. Suntem cu toții dezamăgiți. Le mulțumim suporterilor. Le mulțumesc pentru atmosferă.

Am început meciul foarte bine. Era în plan ca Karamoko să joace vreo 25 de minute. E greu să faci o comparație cu nivelul experienței de la FCSB. Șansele erau 50-50 în prelungiri”.

Zeljko Kopic: „Nu e momentul să vorbim acum de noul sezon”

„Au înscris dintr-o situație în prelungiri. Impresia mea este că noi am fost un pic echipa mai bună. Stoinov l-a dominat pe Cisotti. E greu să nu-i dai nicio situație adversarului.

(n.r. Despre sezonul viitor și situația sa la Dinamo) Nu e momentul să vorbim acum de noul sezon. Trebuie să analizăm acest sezon mai întâi.

Trebuie să stau, eu mai am contract doi ani. Dar trebuie să discutăm așa cum o facem înainte de fiecare sezon și să luăm deciziile împreună”, a declarat Zeljko Kopic, potrivit digisport.ro.

