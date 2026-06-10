Daniel Pancu a spus care este marele transfer la care visează la Rapid: „Mi-l doresc foarte mult”

Daniel Pancu își pregătește deja campania de achiziții la Rapid București, dar pentru unele mutări, clubul din Giulești nu dispune de resurse financiare pentru a putea concura cu alte echipe.
Noul tehnician al alb-vișiniilor a confirmat interesul pentru Rareș Ilie, fotbalist care se află în ultimul an de contract cu francezii de la OGC Nice.
Rareș Ilie, transferul dorit de Pancu la Rapid
Rareș Ilie se va întoarce la Nice la finalul acestei luni, iar situații fotbalistului român este în continuare necunoscută. Daniel Pancu și-a manifestat public interesul pentru jucătorul plecat în străinătate chiar de la Rapid și a transmis că și l-ar dori în Giulești.
„Rareș Ilie e un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, acum nu știu condițiile foarte bine. Aparține de Nice. Am discutat cu el zilele astea, chiar mâine se căsătorește, e cununia civilă. E un lucru bun.
La Nice se schimbă tot, acționarii, directorul sportiv, antrenorul, tot. El în ultimul an de contract. E un jucător pe care mi-l doresc foarte mult, nu ascund.
Rapidiștii au nevoie de ceva care să le aparțină în teren, întotdeauna au avut nevoie”, a declarat Daniel Pancu, potrivit digisport.ro.
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