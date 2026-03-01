Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?” - Antena Sport

A ieșit iureș după finalul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj, în urma căruia ardelenii și-au adjudecat locul de play-off. Oficialii de la Ovidiu au contestat vehement arbitrajul, „marinarii” fiind privați de două lovituri de la 11 metri.

Gigi Becali a comentat și el deciziile luate de cei din camera VAR la acest joc, iar Iuliu Mureșan a venit cu o replică pe măsură pentru constănțeni.

Iuliu Mureșan: „M-aș bucura dacă FCSB ar veni în play-off”

Meciul dintre Farul Constanța și CFR Cluj a ieșit în evidență iarăși prin intermediul unor erori mari de arbitraj, ambele făcute în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu.

Constănțenii au criticat vehement arbitrajul, însă Iuliu Mureșan a venit cu o replică pentru oficialii de la Ovidiu și a precizat, totodată, că și-ar dori ca FCSB să intre în play-off.

A fost o presiune mare pe joc. Nu vorbește nimeni despre asta. De ce Farul e așa de supărată? Că a pierdut, în primul rând, și pe urmă că au avut și alte motive. (n.r. Au avut o primă de la FCSB?) Nu vreau să zic nimic. Nu vreau să presupun nimic pentru că nu știu.