Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?” - Antena Sport

Iuliu Mureșan, răspuns tăios după tirada Farului la adresa arbitrajului: „Au ratat prima de la FCSB?”

Daniel Işvanca Publicat: 1 martie 2026, 11:18

Iuliu Mureșan / Colaj Antena Sport

A ieșit iureș după finalul partidei dintre Farul Constanța și CFR Cluj, în urma căruia ardelenii și-au adjudecat locul de play-off. Oficialii de la Ovidiu au contestat vehement arbitrajul, „marinarii” fiind privați de două lovituri de la 11 metri.

Gigi Becali a comentat și el deciziile luate de cei din camera VAR la acest joc, iar Iuliu Mureșan a venit cu o replică pe măsură pentru constănțeni.

Iuliu Mureșan: „M-aș bucura dacă FCSB ar veni în play-off”

Meciul dintre Farul Constanța și CFR Cluj a ieșit în evidență iarăși prin intermediul unor erori mari de arbitraj, ambele făcute în favoarea echipei antrenate de Daniel Pancu.

Constănțenii au criticat vehement arbitrajul, însă Iuliu Mureșan a venit cu o replică pentru oficialii de la Ovidiu și a precizat, totodată, că și-ar dori ca FCSB să intre în play-off.

A fost o presiune mare pe joc. Nu vorbește nimeni despre asta. De ce Farul e așa de supărată? Că a pierdut, în primul rând, și pe urmă că au avut și alte motive. (n.r. Au avut o primă de la FCSB?) Nu vreau să zic nimic. Nu vreau să presupun nimic pentru că nu știu.

Eu am declarat de multe ori că m-aș bucura dacă FCSB ar veni în play-off. E altfel play-off-ul cu FCSB. FCSB joacă fotbal, chiar dacă a avut un sezon mai slab, fac audiență și aduce spectatori în deplasare. Nu avem cum să nu dorim FCSB-ul în play-off. Noi avem două meciuri care aduc lumea la stadion, cu FCSB și cu U Cluj. Și cu Dinamo mai vin, dar nu atât de mulți ca la FCSB. Am spus de mult că mi-aș dori Dinamo și FCSB în play-off, dar să fim și noi.

Nu știu de ce a fost atât de mare scandal la Farul, eu nu am mers la meci. A trebuit să rămân acasă, aveam anumite probleme de rezolvat. Dar am vorbit cu băieții și mi-au zis ce bază aveau, mai fac o clădire, au toate condițiile. Merită tot respectul clubul, Gică Hagi și Gică Popescu”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit fanatik.ro.

