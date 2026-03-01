Ianis Zicu, show la conferinţa de presă: "Suntem călcaţi în picioare involuntar" - Antena Sport

Închide meniul
Ianis Zicu, show la conferinţa de presă: “Suntem călcaţi în picioare involuntar”

Dan Roșu Publicat: 1 martie 2026, 9:09

Ianis Zicu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Ianis Zicu a lăsat să se înţeleagă că greşelile de arbitraj din meciul Farului cu CFR Cluj 1-2 nu au fost îndreptate către dobrogeni, ci au fost menite să ajute CFR Cluj să intre în play-off.

Farul a cerut două penalty-uri, unul dintre ele în prelungirile partidei, iar specialiştii au susţinut ulterior că ambele lovituri de la 11 metri ar fi trebuit să li se acorde oamenilor de la Ovidiu. Ionuţ Coza şi Sebastian Gheorghe nu l-au chemat pe centralul Florin Andrei la VAR.

Ianis Zicu: “Suntem călcaţi în picioare involuntar”

“Arbitrii din camera VAR trebuie suspendaţi 20-25 de etape. Arbitrul de la centru nu a fost chemat. Poate dacă l-ar fi chemat, dădea lovitură de la 11 metri, dar nu s-au întrunit condiţiile azi, pentru că nu am avut VAR, probabil că meciul nu trebuia să înceapă.

Ceea ce ne dorim să fie un ajutor pentru fotbal, a fost ceva ce depăşeşte orice limită şi noi cred că suntem victime colaterale, nu cred că a fost direcţia împotriva Farului, ci pur şi simplu suntem implicaţi, ţinând cont că am întâlnit echipe care luptă pentru play-off, suntem un pic aşa călcaţi în picioare involuntar”, a spus Ianis Zicu, la conferinţa de presă.

Gică Popescu, un car de nervi după Farul – CFR Cluj 1-2

Gică Popescu a “luat foc” după deciziile controversate de arbitraj, constănțenii având două lovituri de la 11 metri neacordate, potrivit lui Marius Avram. Oficialul „marinarilor” și-a amintit și de eroarea lui Istvan Kovacs de la meciul cu FC Argeș și nu a iertat pe nimeni după fluierul final.

„Am văzut și noi după meci cele două penalty-uri, a doua greșeală flagrantă care se face, ca și la meciul de la Pitești, când Tudose ar fi trebuit să ia roșu. Vin două greșeli mari în seara aceasta, m-am ferit să fac evaluări până nu am văzut cele două faulturi clare. Eu îmi păstrez bunul simț și calmul, dar nu vreau să ajungem să scoatem echipa de pe teren, o voi face”, spus Popescu.

