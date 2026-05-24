Daniel Pancu, dezvăluire şocantă! Cine a încercat să-i impună jucători în echipa de start: “Domnul r***t, el m-a sunat!”

Daniel Pancu a lansat un atac incredibil la adresa lui Iuliu Mureşan, cel care a declarat despre el că este un “trădător”.
Folosind cuvinte jignitoare, tehnicianul a făcut o dezvăluire şocantă. Pancu l-a acuzat pe Iuliu Mureşan că a încercat să-i impună jucători în primul “11”.
“Au mai fost astfel de telefoane (n.r. prin care i s-a cerut să bage anumiți jucători la CFR). Să vă spună cel care aruncă cu rahat. El m-a sunat! ‘Domnul rahat’ m-a sunat. Dacă arunci cu rahat în mine, ce să spun? Nu mai contează. Era sărbătoarea lui Ciprian Deac, cum să umbresc eu retragerea unei legende? Mi-am ținut promisiunea față de jucători. Eu trăiesc cu jucătorii. Cea mai importantă relație e cea cu jucătorii. Nu poate să spună niciun jucător că l-am mințit eu, de când antrenez”, a declarat Pancu, la Digi Sport.
Antrenorul este foarte aproape de Rapid, şi a anunţat că o revenire la CFR Cluj este imposibilă.
- Daniel Pancu, atac furibund la Varga şi Mureşan: “Dacă m-aş apuca eu să vorbesc, ferească Dumnezeu!” E aproape de Rapid!
- Zeljko Kopic, anunț despre viitorul său la Dinamo după meciul cu “U” Cluj: “Vom discuta”
- Cristiano Bergodi, deja cu gândul la viitorul sezon: “Suntem obosiţi”
- Chiricheş a decis să se retragă din fotbal. A fost dat de gol de naşul de cununie: “Eu aşa ştiu”
- Jucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat”