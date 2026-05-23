Radu Constantin Publicat: 23 mai 2026, 23:07

Chiricheş a decis să se retragă din fotbal. A fost dat de gol de naşul de cununie: Eu aşa ştiu

Vlad Chiricheş ar fi decis deja să pună ghetele în cui. Fundașul central de la FCSB a jucat ultimul meci în victoria cu Farul, scor 3-2, pe 20 aprilie. Din cauza unor probleme medicale, el a luat pauză de la fotbal, iar acum Mihai Pintilii, naşul de cununie al lui Chiricheş, a anunţat că acesta nu va mai continua în fotbal.

“Azi am stat împreună la meci. E bine, e și el un pic, așa… La început… E greu, după ce te lași. Trebuie să-și găsească o ocupație.

Da, eu așa cred (n.r. că s-a retras). Dacă e acasă… Din ce știu eu și ce mi-a spus, nu va continua. Nu ar mai pleca din București. Unde să mai plece? Doar în București dacă e să mai joace. Să se ducă la Voluntari? La vârsta lui, nu mai merge.

Din ce mi-a transmis, nu cred că va continua sau… Surprize… Sper să nu! Să mă contrazică, dacă se simte sănătos și crede că mai poate, să mai joace. Important e să știi să ridici mâna când corpul nu te mai ajută.

Depinde de fiecare în parte, asta trebuie să faci”, a spus Mihai Pintilii sâmbătă seara, la evenimentul de la Muzeul Fotbalului, din „Noaptea Muzeelor”.

12 meciuri a adunat Vlad Chiricheş în acest sezon în campionat pentru FCSB. A jucat 5 meciuri în Europa League şi unul în Cupa României. Nu a marcat niciun gol şi nu a reuşit niciun assist în aceste partide.

Vlad Chiricheş a evoluat în cariera de fotbalist în campionate puternice: Anglia şi Italia, unde a îmbărcat tricoul celor de la Tottenham sau Napoli. La naţionala României, Vlad Chiricheş a evoluat în 78 de partide.

