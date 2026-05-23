Zeljko Kopic, anunț despre viitorul său la Dinamo după meciul cu “U” Cluj: “Vom discuta”

Zeljko Kopic a vorbit despre mai multe subiecte după meciul dintre “U” Cluj și Dinamo, încheiat cu scorul de 1-1. Antrenorul croat s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi, după care a vorbit despre viitorul său la formația alb-roșie, dar și despre ce adversar ar prefera dintre FCSB și FC Botoșani.

Dinamo și “U” Cluj s-au anulat reciproc pe Cluj Arena într-un meci care pentru “câini” a reprezentat un “antrenament” pentru barajul care va avea loc pe 29 mai contra câștigătoarei partidei dintre FCSB și FC Botoșani. Partida a fost decisă de reușitele lui Andrei Gheorghiță și Alexandru Musi.

Ce a declarat Zeljko Kopic după “U” Cluj – Dinamo 1-1

După meci, Kopic a venit la flash-interviu și s-a arătat mulțumit de ce au reușit să joace elevii săi. În ceea ce privește viitorul său la club, un subiect tot mai discutat în ultima perioadă, croatul a mărturisit că el și conducerea se vor pune la masă după meciul de baraj și vorbi despre contractul său, care expiră în 2028.

Când a fost întrebat despre preferința sa pentru finala barajului, Kopic nu și-a ales vreo favorită pentru duelul dintre FCSB și FC Botoșani, care va avea loc mâine, de la ora 20:30.

“Sunt foarte mulțumit cu privire la ce am jucat, la mentalitate, la atitudine. Totul a fost ok, am și protejat anumiți jucători. Cristi Mihai s-a accidentat, dar e bine. Am reușit să egalăm la final și să salvăm un punct.