Zeljko Kopic, anunț despre viitorul său la Dinamo după meciul cu “U” Cluj: “Vom discuta”

Zeljko Kopic a vorbit despre mai multe subiecte după meciul dintre “U” Cluj și Dinamo, încheiat cu scorul de 1-1. Antrenorul croat s-a arătat mulțumit de prestația elevilor săi, după care a vorbit despre viitorul său la formația alb-roșie, dar și despre ce adversar ar prefera dintre FCSB și FC Botoșani.
Dinamo și “U” Cluj s-au anulat reciproc pe Cluj Arena într-un meci care pentru “câini” a reprezentat un “antrenament” pentru barajul care va avea loc pe 29 mai contra câștigătoarei partidei dintre FCSB și FC Botoșani. Partida a fost decisă de reușitele lui Andrei Gheorghiță și Alexandru Musi.
Ce a declarat Zeljko Kopic după “U” Cluj – Dinamo 1-1
După meci, Kopic a venit la flash-interviu și s-a arătat mulțumit de ce au reușit să joace elevii săi. În ceea ce privește viitorul său la club, un subiect tot mai discutat în ultima perioadă, croatul a mărturisit că el și conducerea se vor pune la masă după meciul de baraj și vorbi despre contractul său, care expiră în 2028.
Când a fost întrebat despre preferința sa pentru finala barajului, Kopic nu și-a ales vreo favorită pentru duelul dintre FCSB și FC Botoșani, care va avea loc mâine, de la ora 20:30.
“Sunt foarte mulțumit cu privire la ce am jucat, la mentalitate, la atitudine. Totul a fost ok, am și protejat anumiți jucători. Cristi Mihai s-a accidentat, dar e bine. Am reușit să egalăm la final și să salvăm un punct.
(n.r. Putem vorbi despre plecarea dumneavoastră?) Am răspuns de multe, multe ori. Sunt concentrat pe Dinamo, pe meciul de baraj și după aceea rămâne să vedem. Vom sta, vom discuta și vom decide viitorul.
(n.r. Aveți vreo preferință?) Nu contează împotriva cui jucăm, nu există meci ușor în baraj. Toată lumea vrea să lupte pentru Europa. Vreau să văd meciul de mâine, pentru a-mi da seama cum sunt echipele. Eu le-am mai văzut la începutul play-off-ului, ne vom forța limitele și vom căuta să jucăm cât se poate de bine“, a spus Kopic, potrivit digisport.ro.
