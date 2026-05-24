Radu Constantin Publicat: 24 mai 2026, 0:00

Daniel Pancu, atac furibund la Varga şi Mureşan: Dacă m-aş apuca eu să vorbesc, ferească Dumnezeu! E aproape de Rapid!

Daniel Pancu Profimedia

Daniel Pancu e foarte aproape de Rapid, după ce a purtat câteva runde de negocieri cu Şucu. Antrenorul spune că plăteşte singur clauza de 50.000 de euro CFR-ului, urmând să renunţe la prima de Conference League.

Pancu este ferm în decizie si susţine că şi dacă negocierile cu Rapid vor pica, el la CFR nu se va mai întoarce! El a lansat un atac furbibund la adresa lui Iuliu Mureşan, dar nici Neluţu Varga nu a scăpat.

“Lucrurile erau simple. Am vrut ceva mai mult. Despre bază aţi înţeles greşit, doar că era un teren la trei minute distaţă. Nu m-am simţit bine. Asta e o glumă. Dacă încep eu să vorbesc… Nu am cum să mă cobor eu la nivelul ăla.

Decizia de a pleca de la CFR e luată de o lună. Cu anumiţi oameni nu aveam cum să lucrez. Chiar dacă trebuie să trăieşti cu oameni… Nu poţi să mergi la muncă nefericit. Eu la CFR nu mă mai întorc, chiar dacă nu semnez cu altă echipă.

Să nu mai arunce cu rahat în mine, sunt nişte recorduri la CFR. Sunt cea mai bună echipă pe 2026, CFR e campionă de când sunt eu acolo. Dacă m-aş apuca eu să vorbesc, ferească Dumnezeu!

Doi jucători mi-au spus că sunt condiţii din epoca de piatră la CFR.

(n-red despre negocierile cu Rapid) Am avut nişte discuţii, probabil ajungem la înţelegere. Eu plătesc clauza, renunţ la bani. Toată cariera mea, şi de jucător şi de antrenor, am pierdut bani cu Rapid. Şi când am plecat de la Rapid am lăsat 180.000 de euro. Mereu am pierdut bani.

Am impresia că ajung la Real Madrid din punct de vedere al infrastructurii. Mă refer la baza sportivă de la Ştefăneşti.

Obiectivul e play-off-ul la Rapid, al meu e mai sus. E păcat de ce se întâmplă acolo şi nu au reuşit. Mai sunt nişte condiţii de îndeplinit la Rapid, dar eu de întors nu mă mai întorc la CFR.

Eu am jucat o viaţă la Rapid, păi de ce să fie risc? O echipă care vrea să obţină rezultate şi nu reuşeşte, poate obţine cu mine.

A zis că mi-a dat un Bugatti (n-red Neluţu Varga), păi mi l-a dat fără motor. Că nu mai credea nimeni”, a declarat Pancu la Digi Sport.

