Cristiano Bergodi, deja cu gândul la viitorul sezon: “Suntem obosiţi”

Universitatea Cluj a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia bucureşteană Dinamo, în etapa a zecea din play-off-ul Ligii 1, ultima a sezonului.
Ardelenii şi-au asigurat locul 2 şi un loc de Liga Europa, iar Cristiano Bergodi spune că ce s-a realizat la Cluj a fost peste aşteptări.
“Suntem mulţumiţi, publicul a văzut ceva frumos în acest an. Suntem obosiţi.
Mă uit la paharul jumătate plin. Nu pot să am un mare regret. Când am venit în octombrie nici nu mă gândeam că ajungem pe locul doi. Trebuie să ne bucurăm de acest moment, îi felicit pe băieţi. Au fost şapte luni importante. S-a făcut o muncă foarte bună. Ei – jucătorii, sunt cei mai importanţi actori.
Al doilea an e mai greu. Trebuie o fereastră de transferuri, să îmbunătăţim lotul, să ne putem menţine”, a declarat Bergodi la Digi Sport.
Legat de meciul cu Dinamo, Bergodi a recunoscut superioritatea adversarului:
“Ei au controlat jocul, dar şi noi în anumite momente. În general, ei au meritat să dea gol”.
