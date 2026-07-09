Home | Fotbal | Serie A | Interul lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru! Fabrizio Romano a făcut anunțul!

Interul lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru! Fabrizio Romano a făcut anunțul!

Alex Ioniță Publicat: 9 iulie 2026, 20:41

Comentarii
Interul lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru! Fabrizio Romano a făcut anunțul!

Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Inter a reușit o nouă lovitură în mercato! Echipa lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru, de la Union Saint-Gilloise.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre fundașul Anan Khalaili. Israelianul va îmbrăca tricoul campioanei din Serie A, în noua stagiune.

Interul lui Cristi Chivu a rezolvat transferul lui Anan Khalaili, de la echipa lui Darius Olaru

Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, campioana Italiei a plătit suma de 25 de milioane de euro pentru transferul fundașului. De asemenea, în înțelegere au fost incluse și anumite bonusuri de performanță.

Mutarea a fost cerută de Cristi Chivu, având în vedere că Inter a rămas descoperită pe poziția de fundaș dreapta, după plecarea lui Dumfries la Real Madrid.

Reclamă
Reclamă

În vârstă de 21 de ani, Anan Khalaili a fost lansat de Maccabi Haifa. În 2024 a făcut pasul la Union SG, în schimbul sumei de 6,5 milioane de euro. În momentul de față este cotat la 23 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

Inter a transferat și un portar

Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a reușit o nouă lovitură pe piața transferurilor! Campioana Italiei a transferat un portar care a scris istorie în Champions League, chiar de la o rivală din Serie A!

Este vorba despre Ivan Provedel, care a fost legitimat în ultimele 4 sezoane la Lazio. Trei milioane de euro a plătit echipa lui Cristi Chivu pentru a realiza mutarea.

Bomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aiciBomba cu ceas de la complexul "Premium Regie". Locatarii au aflat de problemă după ce s-au mutat aici
Reclamă

Portarul de 32 de ani, cotat la suma de 3 milioane de euro potrivit Transfermarkt, a fost prezentat oficial de Inter prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. El a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu formația care a câștigat titlul în stagiunea precedentă de Serie A.

De menționat este faptul că Ivan Provedel a scris istorie în sezonul 2023/2024 din UEFA Champions League. Pe atunci portarul lui Lazio, italianul a înscris un gol cu capul în minutul 95 al unui duel cu Atletico Madrid, din prima etapă. El a devenit atunci primul portar care marchează după o fază fixă, în prelungiri, în istoria Ligii! O astfel de reușită a mai fost întâlnită, până atunci, doar în Europa League, în sezonul 2009/2010. Atunci, Sinan Bolat, care apăra pentru Standard Liege, a înscris tot printr-o lovitură de cap, în minutul 95, într-un meci cu AZ Alkmaar.
De asemena, Provedel se află printre cei 5 portari care au reușit să marcheze într-o competiție organizată de UEFA. Iată cum arată lista completă:

  • Hans-Jorg Butt (3 goluri)
  • Sinan Bolat
  • Vincent Enyeama
  • Ivan Provedel
  • Anatoliy Trubin
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
Observator
"Eram în concediu", "nu ştiu" şi "oprim interviul". Reacţiile autorităţilor despre copiii vânduţi pe Facebook
Cauza morţii lui Gabriel Mureşan! Dezvăluiri emoţionante despre fostul căpitan al CFR-ului: „Sunt devastată, încă aștept să nu fie real”
Fanatik.ro
Cauza morţii lui Gabriel Mureşan! Dezvăluiri emoţionante despre fostul căpitan al CFR-ului: „Sunt devastată, încă aștept să nu fie real”
21:40

Franţa – Maroc LIVE VIDEO (23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mbappe vs Hakimi, pentru semifinalele Mondialului. Echipele
21:39

LIVE TEXTDinamo Kiev – U Cluj 0-0. Bară pentru ucraineni! Mendy, ratare monumentală
21:16

O nouă lovitură pentru Istvan Kovacs. FIFA a decis ce se întâmplă cu arbitrul român la Mondial
21:12

Cehia va da noua campioană de la Wimbledon! Karolina Muchova – Linda Noskova e finala din 2026
21:03

Andrea Mandorlini, cutremurat de vestea decesului lui Gabi Mureşan: “Pierd un fiu. Fotbalul e mai sărac”
20:44

Starul Franţei a luat decizia şi e gata să semneze cu Real Madrid. Ce salariu îi va oferi Florentino Perez
Vezi toate știrile
1 A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii 2 De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac! 3 „FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc 4 Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina 5 Un nou sponsor pentru Dinamo! Numele companiei va apărea pe tricourile “câinilor” 6 Brazilianul de număr 10 pe care Universitatea Craiova vrea să-l transfere! Cine este Natan
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român