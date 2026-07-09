Interul lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru! Fabrizio Romano a făcut anunțul!

Inter a reușit o nouă lovitură în mercato! Echipa lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru, de la Union Saint-Gilloise.

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Este vorba despre fundașul Anan Khalaili. Israelianul va îmbrăca tricoul campioanei din Serie A, în noua stagiune.

Interul lui Cristi Chivu a rezolvat transferul lui Anan Khalaili, de la echipa lui Darius Olaru

Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, campioana Italiei a plătit suma de 25 de milioane de euro pentru transferul fundașului. De asemenea, în înțelegere au fost incluse și anumite bonusuri de performanță.

🚨⚫️🔵 Anan Khalaili to Inter, here we go! Deal in place at €25m fixed fee plus add-ons to Union Saint-Gilloise.

Agreement with the right wing back done days ago and now also on club side after face to face meeting with Inter today, as revealed.

Inter have their new RWB. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/9o1o9D3Aui

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026

Mutarea a fost cerută de Cristi Chivu, având în vedere că Inter a rămas descoperită pe poziția de fundaș dreapta, după plecarea lui Dumfries la Real Madrid.