Interul lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru! Fabrizio Romano a făcut anunțul!

Inter a reușit o nouă lovitură în mercato! Echipa lui Cristi Chivu l-a transferat pe colegul lui Darius Olaru, de la Union Saint-Gilloise.
Este vorba despre fundașul Anan Khalaili. Israelianul va îmbrăca tricoul campioanei din Serie A, în noua stagiune.
Interul lui Cristi Chivu a rezolvat transferul lui Anan Khalaili, de la echipa lui Darius Olaru
Potrivit informațiilor oferite de Fabrizio Romano, campioana Italiei a plătit suma de 25 de milioane de euro pentru transferul fundașului. De asemenea, în înțelegere au fost incluse și anumite bonusuri de performanță.
🚨⚫️🔵 Anan Khalaili to Inter, here we go! Deal in place at €25m fixed fee plus add-ons to Union Saint-Gilloise.
Agreement with the right wing back done days ago and now also on club side after face to face meeting with Inter today, as revealed.
Inter have their new RWB. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/9o1o9D3Aui
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
Mutarea a fost cerută de Cristi Chivu, având în vedere că Inter a rămas descoperită pe poziția de fundaș dreapta, după plecarea lui Dumfries la Real Madrid.
În vârstă de 21 de ani, Anan Khalaili a fost lansat de Maccabi Haifa. În 2024 a făcut pasul la Union SG, în schimbul sumei de 6,5 milioane de euro. În momentul de față este cotat la 23 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
Inter a transferat și un portar
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, a reușit o nouă lovitură pe piața transferurilor! Campioana Italiei a transferat un portar care a scris istorie în Champions League, chiar de la o rivală din Serie A!
Este vorba despre Ivan Provedel, care a fost legitimat în ultimele 4 sezoane la Lazio. Trei milioane de euro a plătit echipa lui Cristi Chivu pentru a realiza mutarea.
Portarul de 32 de ani, cotat la suma de 3 milioane de euro potrivit Transfermarkt, a fost prezentat oficial de Inter prin intermediul unei postări pe rețelele de socializare. El a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu formația care a câștigat titlul în stagiunea precedentă de Serie A.
De menționat este faptul că Ivan Provedel a scris istorie în sezonul 2023/2024 din UEFA Champions League. Pe atunci portarul lui Lazio, italianul a înscris un gol cu capul în minutul 95 al unui duel cu Atletico Madrid, din prima etapă. El a devenit atunci primul portar care marchează după o fază fixă, în prelungiri, în istoria Ligii! O astfel de reușită a mai fost întâlnită, până atunci, doar în Europa League, în sezonul 2009/2010. Atunci, Sinan Bolat, care apăra pentru Standard Liege, a înscris tot printr-o lovitură de cap, în minutul 95, într-un meci cu AZ Alkmaar.
De asemena, Provedel se află printre cei 5 portari care au reușit să marcheze într-o competiție organizată de UEFA. Iată cum arată lista completă:
- Hans-Jorg Butt (3 goluri)
- Sinan Bolat
- Vincent Enyeama
- Ivan Provedel
- Anatoliy Trubin
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