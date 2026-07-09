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Cehia va da noua campioană de la Wimbledon! Karolina Muchova – Linda Noskova e finala din 2026

Alex Masgras Publicat: 9 iulie 2026, 21:12

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Cehia va da noua campioană de la Wimbledon! Karolina Muchova – Linda Noskova e finala din 2026

Linda Noskova se îmbrăţişează cu Marta Kostyuk, după semifinala de la Wimbledon 2026 / Profimedia

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Karolina Muchova şi Linda Noskova se vor întâlni în finala tabloului feminin de la Wimbledon 2026. Muchova a trecut în prima semifinală de Coco Gauff la capătul unui meci atipic, în timp ce Noskova s-a impus în a doua semifinală a zilei de la All England Club, acolo unde a învins-o pe Marta Kostyuk din Ucraina, scor 6-4, 6-4, după o oră şi 21 de minute de joc.

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Aceasta este prima finală de Grand Slam pentru Linda Noskova, în timp ce Muchova a mai jucat o finală a unui turneu major în 2023, la Roland Garros.

Karolina Muchova – Linda Noskova, finala Wimbledon 2026

Spre deosebire de Muchova, care a revenit de la 0-1 la seturi şi a şi salvat o minge de meci în semifinala cu Gauff, Noskova nu a avut emoţii în partida cu Marta Kostyuk.

Pentru prima oară din 2009, două jucătoare din aceeaşi ţară se vor întâlni în ultimul act de la All England Club. În urmă cu 17 ani, Serena Williams o învingea pe sora ei, Venus, în finală.

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Cele două finaliste de anul acesta au fost nevoite să salveze mingi de meci pe parcursul turneului. Linda Noskova a făcut-o în setul decisiv al meciului cu Sorana Cîrstea, în timp ce Karolina Muchova a făcut acest lucru în semifinale, cu Coco Gauff, în tiebreak-ul din decisiv.

Ultima oară când s-au întâlnit două astfel de jucătoare în ultimul act al unui turneu de Grand Slam s-a întâmplat în 2018, la Australian Open, când în finală s-au întâlnit Caroline Woznicaki şi Simona Halep.

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Până acum, Karolina Muchova şi Linda Noskova s-au mai întâlnit o singură dată. Se întâmpla anul trecut, în turul 3 de la US Open, când Muchova s-a impus cu 2-1 la seturi.

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