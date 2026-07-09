Cehia va da noua campioană de la Wimbledon! Karolina Muchova – Linda Noskova e finala din 2026

Linda Noskova se îmbrăţişează cu Marta Kostyuk, după semifinala de la Wimbledon 2026 / Profimedia

Karolina Muchova şi Linda Noskova se vor întâlni în finala tabloului feminin de la Wimbledon 2026. Muchova a trecut în prima semifinală de Coco Gauff la capătul unui meci atipic, în timp ce Noskova s-a impus în a doua semifinală a zilei de la All England Club, acolo unde a învins-o pe Marta Kostyuk din Ucraina, scor 6-4, 6-4, după o oră şi 21 de minute de joc.

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Aceasta este prima finală de Grand Slam pentru Linda Noskova, în timp ce Muchova a mai jucat o finală a unui turneu major în 2023, la Roland Garros.

Karolina Muchova – Linda Noskova, finala Wimbledon 2026

Spre deosebire de Muchova, care a revenit de la 0-1 la seturi şi a şi salvat o minge de meci în semifinala cu Gauff, Noskova nu a avut emoţii în partida cu Marta Kostyuk.

Pentru prima oară din 2009, două jucătoare din aceeaşi ţară se vor întâlni în ultimul act de la All England Club. În urmă cu 17 ani, Serena Williams o învingea pe sora ei, Venus, în finală.

2009 – Two players representing the same nation (Linda Noskova and Karolina Muchova) will face each other in the Women’s Singles final in Wimbledon for the first time since 2009 (Serena and Venus Williams). Clash.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA pic.twitter.com/TkyqRDb5YM

— OptaAce (@OptaAce) July 9, 2026