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Starul Franţei a luat decizia şi e gata să semneze cu Real Madrid. Ce salariu îi va oferi Florentino Perez

Viviana Moraru Publicat: 9 iulie 2026, 20:44

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Starul Franţei a luat decizia şi e gata să semneze cu Real Madrid. Ce salariu îi va oferi Florentino Perez

Michael Olise şi Aurelien Tchouameni, în timpul unui meci al Franţei de la Campionatul Mondial/ Profimedia

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Starul naţionalei Franţei a luat decizia şi e aproape să semneze un nou contract cu Real Madrid. Aurelien Tchouameni (26 de ani) îşi doreşte să continue la formaţia de pe Bernabeu, unde din sezonul viitor va fi antrenat de Jose Mourinho.

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Aurelien Tchouameni este, în prezent, în cantonamentul Franţei la Campionatul Mondial. Francezii se vor duela cu Maroc, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, în sferturile turneului final.

Aurelien Tchouameni e gata să semneze un nou contract cu Real Madrid

Actualul contract al lui Aurelien Tchouameni cu Real Madrid expiră în vara lui 2028. Totuşi, “galacticii” vor să-i ofere o nouă înţelegere mijlocaşului francez, care se va întinde până în 2031, după cum menţionează spaniolii de la as.com.

Aurelien Tchouameni şi-a dat deja acordul pentru semnarea unui nou contract cu Real Madrid, oficialii de pe Bernabeu fiind şi ei încântaţi de faptul că francezul va continua la echipă. De asemenea, şi Jose Mourinho este mulţumit de internaţionalul francez, alături de care vrea să lucreze în următoarele sezoane pe Bernabeu.

În această vară, au existat zvonuri legate de o posibilă plecare a lui Aurelien Tchouameni de la Real Madrid. Echipa interesată de serviciile francezului a fost Manchester United, “diavolii” însă realizând că le este imposibil să oficializeze mutarea, ţinând cont de dorinţa jucătorului de a continua pe Bernabeu.

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De asemenea, spaniolii citaţi anterior mai menţionează şi ce salariu va încasa Aurelien Tchouameni la Real Madrid, după prelungirea contractului. Deşi se zvonea iniţial că acesta va fi plătit cu 13 milioane de euro pe sezon, în cele din urmă, mijlocaşul va încasa “doar” nouă milioane de euro.

  • Aurelien Tchouameni e cotat la suma de 70 de milioane de euro
  • 49 de meciuri a bifat francezul la Real Madrid, în sezonul trecut

La Campionatul Mondial, Aurelien Tchouameni a bifat trei partide, fiind titular în duelurile cu Senegal şi Norvegia din grupe, cât şi în cel cu Suedia, din şaisprezecimi. El a oferit şi o pasă decisivă, la golul al treilea marcat de Ousmane Dembele contra norvegienilor.

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