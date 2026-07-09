Starul Franţei a luat decizia şi e gata să semneze cu Real Madrid. Ce salariu îi va oferi Florentino Perez

Michael Olise şi Aurelien Tchouameni, în timpul unui meci al Franţei de la Campionatul Mondial/ Profimedia

Starul naţionalei Franţei a luat decizia şi e aproape să semneze un nou contract cu Real Madrid. Aurelien Tchouameni (26 de ani) îşi doreşte să continue la formaţia de pe Bernabeu, unde din sezonul viitor va fi antrenat de Jose Mourinho.

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Aurelien Tchouameni este, în prezent, în cantonamentul Franţei la Campionatul Mondial. Francezii se vor duela cu Maroc, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, în sferturile turneului final.

Aurelien Tchouameni e gata să semneze un nou contract cu Real Madrid

Actualul contract al lui Aurelien Tchouameni cu Real Madrid expiră în vara lui 2028. Totuşi, “galacticii” vor să-i ofere o nouă înţelegere mijlocaşului francez, care se va întinde până în 2031, după cum menţionează spaniolii de la as.com.

Aurelien Tchouameni şi-a dat deja acordul pentru semnarea unui nou contract cu Real Madrid, oficialii de pe Bernabeu fiind şi ei încântaţi de faptul că francezul va continua la echipă. De asemenea, şi Jose Mourinho este mulţumit de internaţionalul francez, alături de care vrea să lucreze în următoarele sezoane pe Bernabeu.

În această vară, au existat zvonuri legate de o posibilă plecare a lui Aurelien Tchouameni de la Real Madrid. Echipa interesată de serviciile francezului a fost Manchester United, “diavolii” însă realizând că le este imposibil să oficializeze mutarea, ţinând cont de dorinţa jucătorului de a continua pe Bernabeu.