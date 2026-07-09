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Andrea Mandorlini, cutremurat de vestea decesului lui Gabi Mureşan: “Pierd un fiu. Fotbalul e mai sărac”

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iulie 2026, 21:03

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Andrea Mandorlini, cutremurat de vestea decesului lui Gabi Mureşan: Pierd un fiu. Fotbalul e mai sărac

Andrea Mandorlini şi Gabi Mureşan / Sport Pictures

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Antrenorul italian Andrea Mandorlini (65 de ani) a primit cu mare durere vestea decesului lui Gabi Mureşan, la vârsta de doar 44 de ani.

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Fostul fotbalist, care era în prezent primar al comunei Apold din judeţul Mureş, s-a înecat în timp ce înota, la miezul nopţii, într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș, în direcția Apold. Chemaţi de urgenţă, scafandrii i-au recuperat trupul din apă după 40 de minute de căutări. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar nu i-au putut salva viaţa lui Gabi Mureşan.

Andrea Mandorlini, cutremurat de vestea morţii lui Gabi Mureşan: “Pierd un om pe care l-am admirat și l-am iubit ca pe un fiu”

Nu găsesc cuvintele potrivite. Este o veste care mă doare profund și încă nu pot să cred că e adevărată. În 2010, când eram antrenor la CFR Cluj, am avut onoarea să îl am pe Gabi ca jucător.

Nu a fost doar un fotbalist de mare valoare, cu care am câștigat tot ce era posibil de câștigat în acea perioadă, a fost un om cu un caracter cum rar întâlnești în viață, nu doar în fotbal. Un om drept, muncitor, cu un suflet mare, pe care îl respectam profund.

Când m-am întors la CFR, în 2023, l-am revăzut de câteva ori, deja în altă postură decât cea de jucător. Și am regăsit exact același om: același zâmbet, aceeași seriozitate, același caracter incredibil. Nu se schimbase deloc, în ciuda anilor și a drumului pe care îl alesese.

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Vestea asta e teribilă. Fotbalul pierde un mare jucător, e adevărat, dar eu, personal, pierd un om pe care l-am admirat și l-am iubit ca pe un fiu. Sunt pierderi care nu au legătură doar cu sportul, sunt pierderi umane, care rămân pentru totdeauna.

Transmit toată durerea și condoleanțele mele familiei lui Gabi, comunității din Apold care l-a avut ca primar, și întregului fotbal românesc, care astăzi este mai sărac”, a declarat Andrea Mandorlini pentru gsp.ro.

Gabi Mureşan a fost campion al României cu CFR Cluj de trei ori. El a mai jucat la Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa sau ASA Târgu Mureş.

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