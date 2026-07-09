Andrea Mandorlini, cutremurat de vestea decesului lui Gabi Mureşan: “Pierd un fiu. Fotbalul e mai sărac”

Antrenorul italian Andrea Mandorlini (65 de ani) a primit cu mare durere vestea decesului lui Gabi Mureşan, la vârsta de doar 44 de ani.

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Fostul fotbalist, care era în prezent primar al comunei Apold din judeţul Mureş, s-a înecat în timp ce înota, la miezul nopţii, într-un lac aflat la ieșirea din localitatea Șaeș, în direcția Apold. Chemaţi de urgenţă, scafandrii i-au recuperat trupul din apă după 40 de minute de căutări. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, dar nu i-au putut salva viaţa lui Gabi Mureşan.

Andrea Mandorlini, cutremurat de vestea morţii lui Gabi Mureşan: “Pierd un om pe care l-am admirat și l-am iubit ca pe un fiu”

„Nu găsesc cuvintele potrivite. Este o veste care mă doare profund și încă nu pot să cred că e adevărată. În 2010, când eram antrenor la CFR Cluj, am avut onoarea să îl am pe Gabi ca jucător.

Nu a fost doar un fotbalist de mare valoare, cu care am câștigat tot ce era posibil de câștigat în acea perioadă, a fost un om cu un caracter cum rar întâlnești în viață, nu doar în fotbal. Un om drept, muncitor, cu un suflet mare, pe care îl respectam profund.

Când m-am întors la CFR, în 2023, l-am revăzut de câteva ori, deja în altă postură decât cea de jucător. Și am regăsit exact același om: același zâmbet, aceeași seriozitate, același caracter incredibil. Nu se schimbase deloc, în ciuda anilor și a drumului pe care îl alesese.