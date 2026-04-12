Daniel Pancu, temător înainte de duelul cu Dinamo: “Au apărut probleme de lot”

Antrenorul echipei CFR Cluj, Daniel Pancu, a prefațat partida din play-off contra lui Dinamo, programată pe propriul teren, de la ora 21.00, și a recunoscut că se confruntă cu dificultăți importante înaintea confruntării.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Deși „câinii” au început modest play-off-ul, cu un singur punct în primele etape, tehnicianul ardelenilor nu tratează adversarul cu superficialitate și se așteaptă la un meci complicat. “Au apărut niște probleme de lot. Nu vi le pot spune, dar sunt jucători care vor fi absenți. Sunt mulți pentru mine, da. Va fi un joc diferit pentru că vor avea altă componență, vor avea multe soluții bune de pe bancă”, a declarat Pancu.

În ciuda dificultăților, Pancu nu renunță la speranțele privind o eventuală luptă la titlu, însă admite că un rezultat negativ ar diminua drastic aceste șanse. „Dacă nu câștigăm, chiar că nu va mai avea după aia aproape niciun sens să mai vorbim despre titlu. Nu e obiectivul nimănui titlul, absolut al nimănui, doar că sunt convins în continuare că se poate câștiga”, a afirmat el.

Tehnicianul a evidențiat echilibrul existent în play-off, considerând că orice pas greșit poate schimba ierarhia.

„La echilibrul care există în play-off-ul ăsta și la punctele pe care le câștigă o echipă sau le pierde, încă se poate câștiga campionatul”, a concluzionat Daniel Pancu.