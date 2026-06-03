Gigi Becali, anunţ despre transferul lui Kennedy Boateng la FCSB: “Am vorbit cu ei”

Gigi Becali a oferit declaraţii despre interesul pentru Kennedy Boateng, fundaş care în această vară s-a despărţit de Dinamo. Patronul de la FCSB a recunoscut că a discutat cu apropiaţii stopperului de 29 de ani.
Becali a anunţat că mutarea a picat definitiv, Boateng semnând deja cu o echipă din Arabia Saudită, după cum a transmis recent agentul său.
Gigi Becali a spus de ce nu a semnat Kennedy Boateng cu FCSB
Gigi Becali a dezvăluit că transferul lui Kennedy Boateng la FCSB a picat, deoarece acesta a cerut un bonus mult prea mare la semnarea contractului. Patronul roş-albaştrilor a transmis că salariul cerut de fundaş nu era unul mare.
“Am vorbit cu ei și atât. A avut pretenții cam prea mari. Sute de mii la semnătură. Nu vreau să vorbesc, că nu e frumos. Salariul nu era chiar mare, dar erau pretenții mari de semnătură. Nu am rezolvat și gata. Nu mai vreau să vorbesc, nu s-a rezolvat. A picat definitiv!“, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.
În iarnă, Dinamo a avut o propunere concretă de transfer pentru Kennedy Boateng, din China. O echipă era gata să plătească aproximativ 500.000 de euro pentru a-l lua atunci, însă în cele din urmă Zeljko Kopic a pus piciorul în prag şi a transmis că nu vrea sub nicio formă să-l piardă pe “Boa” chiar înainte de play-off.
Kennedy Boateng s-a despărțit de Dinamo după două sezoane, în care a fost jucător de bază în primul 11 al lui Zeljko Kopic. Fundașul a bifat 75 de meciuri în tricoul „câinilor”, în toate competițiile, reușind să marcheze opt goluri.
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