Daniel Pancu, verdict sumbru despre transferul lui Florinel Coman la Al-Duhail: "Nu poate juca la o echipă mare din Europa!" - Antena Sport

„Cu Coman n-am vorbit absolut deloc, am zis să-i lăsăm în pace să nu-i mai… Nu s-a achitat clauza, nu. Să se achite clauza noi trebuie să emitem o factură, iar noi trebuie să primim ok-ul de la Florinel ca să emitem factura. El trebuie să se înţeleagă cu clubul respectiv, iar el nu cred că s-a înţeles cu clubul, că ne-ar fi anunţat.

Noi am vorbit doar cu un intermediar, care a zis că clubul e pregătit să achite clauza, că o să trimită un mail ca să emitem factura, dar Florinel trebuie să se înţeleagă cu ei şi nu cred că s-a întâmplat până la ora asta.

Nu vreau sub nicio formă să vorbesc cu Florinel să-l influenţez, vreau să fie concentrar la echipa naţională şi are timp să-şi decidă viitorul. Florin e major şi ştie ce are de făcut. La noi chestia e clară, cine plăteşte clauza nu putem combate asta. Noi doar emitem factura„, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

Arabii i-au propus lui Florinel Coman un contract pe patru ani şi un salariu stagional de 2 milioane de euro.