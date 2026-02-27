Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA - FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA – FCSB

Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA – FCSB

Viviana Moraru Publicat: 27 februarie 2026, 17:09

Comentarii
Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA – FCSB

Colaj cu Florin Tănase și Gigi Becali/ Profimedia

Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înaintea duelului dintre UTA și FCSB, din penultima etapă a sezonului regular. Patronul campioanei a anunțat că mijlocașul e apt pentru partida de la Arad de duminică, de la ora 21:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase a efectuat un RMN iar rezultatele au fost unele favorabile, astfel că decarul roș-albaștrilor va putea evolua în duelul „de foc” pentru play-off.

Gigi Becali, anunț despre Florin Tănase înainte de UTA – FCSB

Florin Tănase s-a accidentat din nou în meciul cu Metaloglobus, după ce revenise de la „vraciul” Marijana în urmă cu câteva zile. Mijlocașul a rezistat pe teren în meciul din runda trecută doar 21 de minute, fiind înlocuit de Mamadou Thiam.

După testele efectuate, Florin Tănase a aflat că accidentarea nu este una gravă. Gigi Becali a declarat că decarul echipei sale și-a dorit să părăsească terenul în meciul cu Metaloglobus pentru a nu risca o problemă mai mare.

„Tănase nu a avut nimic. Va putea să joace cu UTA. A simțit ceva cu Metaloglobus și a zis să nu riște ca să nu aibă probleme mai mari. A făcut un RMN și doctorul i-a spus că nu avea nimic”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

În condițiile în care Florin Tănase va fi apt pentru meciul cu UTA, acesta ar urma să fie titular la mijlocul terenului alături de Ofri Arad, așa cum s-a întâmplat și în duelul cu Metaloglobus, câștigat de FCSB cu 4-1.

Cum ar putea arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu UTA: M. Popa – Crețu, Duarte, Lixandru, Radunovic – Arad, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea

FCSB are nevoie de o victorie în meciul cu UTA pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în play-off. Campioana ocupă în prezent locul șapte, cu 43 de puncte, fiind la trei puncte distanță de FC Argeș, ocupanta locului șase.

Haos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederiHaos în imobiliare după adoptarea OUG 7. Mai multe contracte de vânzare, blocate din cauza unei prevederi
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga titlul la piloţi în Formula 1, în 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
Observator
Oraşul din România unde sunt anunţate temperaturi de 20°C în acest weekend
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar
Fanatik.ro
O putere nucleară anunță că e în război cu țara vecină și i-a bombardat masiv capitala. Lumea este zguduită de un nou conflict militar
16:35
„E cel mai important meci”. Gigi Becali, ședință cu jucătorii de la FCSB înaintea ultimelor etape: „Așa mi-au zis”
16:23
Când ar urma să fie prezentat Gică Hagi ca selecţioner al echipei naţionale!
16:10
Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid. Giovanni Becali a confirmat: „Suntem acolo, la o centime”
15:26
Ce salariu avea Gabi Matei în Liga a 3-a. Fotbalistul pe care Gigi Becali a dat 600.000 de euro juca acum pe nimic
15:24
Tablourile fazelor eliminatorii din Europa League și Conference League. Cu cine joacă românii
15:04
Câţi bani primeşte George Pușcaș pentru fiecare gol marcat la Dinamo
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc 2 FotoImplicată într-o afacere de 800 de milioane de euro! Ea este cea mai bogată fată de fotbalist din România 3 Ajuns rezervă la FCSB, transfer de 5 milioane de euro. Negocieri cu o echipă de top 4 Gigi Becali, replică la Denis Alibec: “A luat 450.000 de euro și a jucat nici 20 de minute” 5 Reacţia “U” Cluj după ce CCA a delegat la meciul cu Oțelul o rudă a unui oficial de la FCSB 6 UPDATEAdus în cătuşe la Parchet, Gabi Matei va fi cercetat sub control judiciar
Citește și
Cele mai citite
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţitCare este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc