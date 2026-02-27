Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA - FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înaintea duelului dintre UTA și FCSB, din penultima etapă a sezonului regular. Patronul campioanei a anunțat că mijlocașul e apt pentru partida de la Arad de duminică, de la ora 21:00.
Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase a efectuat un RMN iar rezultatele au fost unele favorabile, astfel că decarul roș-albaștrilor va putea evolua în duelul „de foc” pentru play-off.
Gigi Becali, anunț despre Florin Tănase înainte de UTA – FCSB
Florin Tănase s-a accidentat din nou în meciul cu Metaloglobus, după ce revenise de la „vraciul” Marijana în urmă cu câteva zile. Mijlocașul a rezistat pe teren în meciul din runda trecută doar 21 de minute, fiind înlocuit de Mamadou Thiam.
După testele efectuate, Florin Tănase a aflat că accidentarea nu este una gravă. Gigi Becali a declarat că decarul echipei sale și-a dorit să părăsească terenul în meciul cu Metaloglobus pentru a nu risca o problemă mai mare.
„Tănase nu a avut nimic. Va putea să joace cu UTA. A simțit ceva cu Metaloglobus și a zis să nu riște ca să nu aibă probleme mai mari. A făcut un RMN și doctorul i-a spus că nu avea nimic”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
În condițiile în care Florin Tănase va fi apt pentru meciul cu UTA, acesta ar urma să fie titular la mijlocul terenului alături de Ofri Arad, așa cum s-a întâmplat și în duelul cu Metaloglobus, câștigat de FCSB cu 4-1.
Cum ar putea arăta echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu UTA: M. Popa – Crețu, Duarte, Lixandru, Radunovic – Arad, Fl. Tănase – Miculescu, Olaru, Cisotti – Bîrligea
FCSB are nevoie de o victorie în meciul cu UTA pentru a rămâne în cursa pentru calificarea în play-off. Campioana ocupă în prezent locul șapte, cu 43 de puncte, fiind la trei puncte distanță de FC Argeș, ocupanta locului șase.
- „E cel mai important meci”. Gigi Becali, ședință cu jucătorii de la FCSB înaintea ultimelor etape: „Așa mi-au zis”
- Andrei Borza își prelungește contractul cu Rapid. Giovanni Becali a confirmat: „Suntem acolo, la o centime”
- Câţi bani primeşte George Pușcaș pentru fiecare gol marcat la Dinamo
- Jucătorii de la “U” Cluj vor avea o primă uriaşă cu Oţelul Galaţi
- Un fost campion cu FCSB știe cum roș-albaștrii au ajuns la un pas să rateze play-off-ul: “Aveau nevoie de el”