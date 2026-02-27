Gigi Becali, detalii de ultim moment despre situația lui Florin Tănase. Ce se va întâmpla la UTA - FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre starea lui Florin Tănase, înaintea duelului dintre UTA și FCSB, din penultima etapă a sezonului regular. Patronul campioanei a anunțat că mijlocașul e apt pentru partida de la Arad de duminică, de la ora 21:00.

Gigi Becali a dezvăluit că Florin Tănase a efectuat un RMN iar rezultatele au fost unele favorabile, astfel că decarul roș-albaștrilor va putea evolua în duelul „de foc” pentru play-off.

Gigi Becali, anunț despre Florin Tănase înainte de UTA – FCSB

Florin Tănase s-a accidentat din nou în meciul cu Metaloglobus, după ce revenise de la „vraciul” Marijana în urmă cu câteva zile. Mijlocașul a rezistat pe teren în meciul din runda trecută doar 21 de minute, fiind înlocuit de Mamadou Thiam.

După testele efectuate, Florin Tănase a aflat că accidentarea nu este una gravă. Gigi Becali a declarat că decarul echipei sale și-a dorit să părăsească terenul în meciul cu Metaloglobus pentru a nu risca o problemă mai mare.

„Tănase nu a avut nimic. Va putea să joace cu UTA. A simțit ceva cu Metaloglobus și a zis să nu riște ca să nu aibă probleme mai mari. A făcut un RMN și doctorul i-a spus că nu avea nimic”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.