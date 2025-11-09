De ce Ștefan Târnovanu nu este în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Hermannstadt - Antena Sport

Închide meniul
De ce Ștefan Târnovanu nu este în lotul FCSB-ului pentru meciul cu Hermannstadt

Radu Constantin Publicat: 9 noiembrie 2025, 20:14

Ştefan Târnovanu / Captură Digi Sport

Ștefan Târnovanu a avut o gafă incredibilă în meciul pe care FCSB l-a avut în Europa, cu FC Basel.

Gigi Becali a evitat să-l critice pe portar, dar atăzi imediat s-a speculat în momentul în care numele lui Târnovanu nu s-a mai regăsit în lotul pentru meciul cu Hermannstadt.

Portarul a fost anunțat titular de Gigi Becali, chiar dacă în urmă cu trei zile a fost eliminat direct în minutul 12 al jocului de la Basel, însă ratează meciul! Potrivit Fanatik.ro, Ștefan Târnovanu a acuzat probleme medicale înainte de Hermannstadt – FCSB şi aştfel s-a decis ca el să nu mai fie inclus în lot.

În absența lui Ștefan Târnovanu, poarta FCSB-ului va fi apărată de Lukas Zima. Rezervă pentru postul de portar la FCSB la Sibiu este Mihai Udrea.

