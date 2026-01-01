Amicale "de lux" pentru echipele româneşti în Antalya! Cu cine joacă FCSB, Craiova, Dinamo şi Rapid - Antena Sport

Echipele româneşti vor disputa în perioada de pregătire din Antalya meciuri amicale cu echipe puternice. FCSB va juca împotriva lui Beşiktaş, echipă aflată pe locul 5 în campionatul Turciei.

Dinamo o va întâlni pe Young Boys Berna, echipa elveţiană care a învins-o cu 2-0 pe FCSB în grupa principală din Europa League. “Câinii” vor disputa şi un amical cu o echipă mai slabă, Gangwon, din Coreea de Sud. Dinamo joacă pe 7 ianuarie cu Young Boys şi pe 11 ianuarie cu Gangwon.

Echipele puternice din Liga 1, amicale tari în Antalya

Craiova le va întâlni pe Konyaspor şi pe Stuttgart. Rapid va avea şi ea două meciuri amicale tari în Antalya, cu Wisla Plock, liderul provizoriu al campionatului Poloniei şi cu CSKA 1948 Sofia, echipa aflată pe locul 2 în campionatul Bulgariei. Oltenii vor juca împotriva lui Konyaspor pe 7 ianuarie şi împotriva lui Stuttgart pe 10 ianuarie.

Cele mai multe echipe din Liga 1 se reunesc pe 5 ianuarie şi vor efectua stagii de pregătire în Antalya.