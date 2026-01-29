De pe locul 11 în clasament, Gigi Becali amenință Dinamo, Rapid și Craiova: "Le vor sări fulgii" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut o serie de declaraţii halucinante. După ce zilele la rând a anunţat că nu mai crede în câştigarea campionatului, latifundiarul a revenit asupra celor spuse, afirmând că încă mai speră “până la capăt” să devină din nou campion cu FCSB. Mai mult, el a făcut câteva declarații războinice la adresa rivalilor. El crede că Universitatea Craiova, Rapid sau Dinamo nu vor câștiga campionatul.

„Dumnezeu va face dreptate. Toți au zis că a căzut Becali. Vom intra în play-off și după vom câștiga campionatul. Apoi, toată lumea nasul jos și capul în jos, să nu mai sufle niciodată în viața lor în fața lui Gigi Becali, care este leul leilor și spulberă tot.

Pe ce mizez când zic așa? Nu mă va lăsa Dumnezeu niciodată să cad în fața lor, nu mă lasă să îngenunchez. Eu îngenunchez doar în fața lui Hristos, nu în fața oamenilor. Le vor sări fulgii tuturor, și Craiovei, și lui Rapid și lui Dinamo, fulgii vor sări din ei!”, a spus Gigi Becali pentru Fanatik.ro.

FCSB este pe locul 11 în clasament, cu 31 de puncte.