Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dialog fabulos! Gigi Becali: "Cred până la ultima picătură de sânge la campionat" Ilie Dumitrescu: "Mai crezi doar tu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Dialog fabulos! Gigi Becali: “Cred până la ultima picătură de sânge la campionat” Ilie Dumitrescu: “Mai crezi doar tu”

Dialog fabulos! Gigi Becali: “Cred până la ultima picătură de sânge la campionat” Ilie Dumitrescu: “Mai crezi doar tu”

Radu Constantin Publicat: 25 ianuarie 2026, 22:31

Comentarii
Dialog fabulos! Gigi Becali: Cred până la ultima picătură de sânge la campionat Ilie Dumitrescu: Mai crezi doar tu

Gigi Becali a făcut o serie de declaraţii halucinante. După ce şi-a făcut praf echipa şi a anunţat că nu mai crede în câştigarea campionatului, la doar câteva zeci de secunde, latifundiarul a revenit asupra celor spuse, afirmând că încă mai speră “până la capăt” să devină din nou campion cu FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Mintea mea e tot la campionat, dar nu mai pot să vorbesc, că e penibil. Cred până la ultima picătură de sânge”, a fost afirmaţia lui Gigi Becali, la care Ilie Dumitrescu a reacţionat imediat: “Bine că mai crezi doar tu”, i-a spus analistul sportiv.

Ilie Dumitrescu a trimis o “săgeată directă” apoi către Elias Charalambous şi Pintilii, dar şi către fundaşi. “Poate si staff-ul trebuie sa pregătească meciul mai bine. Sunt probleme în linia de fund”, a spus Ilie.

Becali a acceptat părerea lui Dumitrescu: “E adevărat. E praf pe-acolo, toată linia de fund”.

Echipa CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 23-a din Superligă.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
Observator
S-a transformat într-un "regat de gheaţă". Cascada din inima muntelui, desprinsă din poveste, în Hunedoara
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Fanatik.ro
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
22:27
Gigi Becali, anunț despre viitorul lui Elias Charalambous după ce FCSB a fost umilită de CFR Cluj
22:15
Prima măsură radicală anunţată de Gigi Becali după ce FCSB a fost umilită de CFR şi riscă să rateze play-off-ul!
22:10
Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Dacă era 2-0, ne băteau cu 4-2”
22:08
Juventus – Napoli 3-0. “Bătrâna Doamnă” a umilit campioana! Veste bună pentru Cristi Chivu
21:59
FCSB „tremură” serios pentru calificarea în play-off. Ce program are, după eșecul cu CFR Cluj
21:57
VIDEOBenfica – Estrela 4-0. Echipa lui Ianis Stoica, “demolată” de cea a lui Mourinho! Românul a jucat 74 de minute
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd” 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia