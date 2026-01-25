Dialog fabulos! Gigi Becali: "Cred până la ultima picătură de sânge la campionat" Ilie Dumitrescu: "Mai crezi doar tu" - Antena Sport

Gigi Becali a făcut o serie de declaraţii halucinante. După ce şi-a făcut praf echipa şi a anunţat că nu mai crede în câştigarea campionatului, la doar câteva zeci de secunde, latifundiarul a revenit asupra celor spuse, afirmând că încă mai speră “până la capăt” să devină din nou campion cu FCSB.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Mintea mea e tot la campionat, dar nu mai pot să vorbesc, că e penibil. Cred până la ultima picătură de sânge”, a fost afirmaţia lui Gigi Becali, la care Ilie Dumitrescu a reacţionat imediat: “Bine că mai crezi doar tu”, i-a spus analistul sportiv.

Ilie Dumitrescu a trimis o “săgeată directă” apoi către Elias Charalambous şi Pintilii, dar şi către fundaşi. “Poate si staff-ul trebuie sa pregătească meciul mai bine. Sunt probleme în linia de fund”, a spus Ilie.

Becali a acceptat părerea lui Dumitrescu: “E adevărat. E praf pe-acolo, toată linia de fund”.

Echipa CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană FCSB, în etapa a 23-a din Superligă.