Clubul de top din Europa care va urmări un jucător în “finala” de titlu din Liga 1. Gata să ofere un milion de euro

Un club de top din Europa va urmări un jucător în “finala” de titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Beşiktaş îşi va trimit scouterii la duelul din Bănie, cel monitorizat fiind Jovo Lukic (27 de ani).

Atacantul bosniac, transferat de U Cluj de la Universitatea Craiova în vară, a avut un sezon de vis. Lukic este golgheterul Ligii 1, luptându-se la titlu alături de clujeni.

Conform gsp.ro, cei de la Beşiktaş sunt interesaţi de Jovo Lukic. Atacantul bosniac a fost convocat de Sergej Barbarez în lotul Bosniei pentru Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfăşura în SUA, Mexic şi Canada va fi live exclusiv în Universul Antena.

Beşiktaş este dispusă să ofere suma de un milion de euro în schimbul golgheterului Ligii 1, scouterii turci urmând să stea cu ochii pe el la duelul care poate decide titlul în Liga 1. Universitatea Craiova are un avans de un punct faţă de U Cluj, înaintea confruntării directe.

Jovo Lukic a semnat prelungirea contractului cu U Cluj, noua înţelegere fiind valabilă până în 2029. În cazul în care vor reuşi să-l vândă la Beşiktaş în vară, U Cluj ar urma să dea o lovitură uriaşă, ţinând cont că l-a transferat gratis pe atacantul bosniac la începutul sezonului, după ce acesta s-a despărţit de Universitatea Craiova.