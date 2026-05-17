Clubul de top din Europa care va urmări un jucător în “finala” de titlu din Liga 1. Gata să ofere un milion de euro

Viviana Moraru Publicat: 17 mai 2026, 10:30

Jovo Lukic şi Ştefan Baiaram, în U Cluj - Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Un club de top din Europa va urmări un jucător în “finala” de titlu dintre Universitatea Craiova şi U Cluj. Beşiktaş îşi va trimit scouterii la duelul din Bănie, cel monitorizat fiind Jovo Lukic (27 de ani).

Atacantul bosniac, transferat de U Cluj de la Universitatea Craiova în vară, a avut un sezon de vis. Lukic este golgheterul Ligii 1, luptându-se la titlu alături de clujeni.

Beşiktaş şi-a trimis scouterii la “finala” Universitatea Craiova – U Cluj, pentru a-l urmări pe Jovo Lukic

Conform gsp.ro, cei de la Beşiktaş sunt interesaţi de Jovo Lukic. Atacantul bosniac a fost convocat de Sergej Barbarez în lotul Bosniei pentru Campionatul Mondial. Turneul final care se va desfăşura în SUA, Mexic şi Canada va fi live exclusiv în Universul Antena.

Beşiktaş este dispusă să ofere suma de un milion de euro în schimbul golgheterului Ligii 1, scouterii turci urmând să stea cu ochii pe el la duelul care poate decide titlul în Liga 1. Universitatea Craiova are un avans de un punct faţă de U Cluj, înaintea confruntării directe.

Jovo Lukic a semnat prelungirea contractului cu U Cluj, noua înţelegere fiind valabilă până în 2029. În cazul în care vor reuşi să-l vândă la Beşiktaş în vară, U Cluj ar urma să dea o lovitură uriaşă, ţinând cont că l-a transferat gratis pe atacantul bosniac la începutul sezonului, după ce acesta s-a despărţit de Universitatea Craiova.

Ioan Ovidiu Sabău a oferit declaraţii despre Jovo Lukic, jucător care a fost adus la U Cluj în mandatul său de antrenor. Fostul internaţional s-a declarat convins că “Şepcile roşii” vor încasa o sumă importantă în schimbul său.

“I-am spus că-și va da restart la carieră și la U va avea un mediu unde să crească, să capete încredere, să fie la alt nivel. Se vedea că are calitate, dar ceva îl oprea să și-o arate. A venit și la Cluj și uite că în primul sezon a devenit golgeterul campionatului, a dus echipa în lupta pentru titlu și campionat.

Clubul va lua o sumă frumoasă pe el când și dacă va dori să-l vândă, este cel mai bun atacant din România la ora actuală. Are sânge rece în fața porții, are nevoie de încredere și poate face lucruri extraordinare“, a declarat Ioan Ovidiu Sabău despre Jovo Lukic, conform sursei citate anterior.

  • 18 goluri în 31 de meciuri în Liga 1 a marcat Jovo Lukic, la U Cluj
