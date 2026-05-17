Revenire importantă la Dinamo, pentru barajul de Conference League. Anunţul lui Andrei Nicolescu, după remiza cu CFR Cluj

Andrei Nicolescu a oferit prima reacţie, după ce Dinamo a remizat cu CFR Cluj, scor 0-0. În urma acestui rezultat, clujenii şi-au asigurat locul în preliminariile Conference League, iar “câinii” vor merge la baraj, pe care îl vor disputa cu învingătoarea partidei FCSB – Botoşani.
După meci, Andrei Nicolescu a dezvăluit că Andrei Mărginean are şanse să fie apt pentru baraj. “Câinii” au probleme de lot în această perioadă, Alberto Soro şi Mamoudou Karamoko fiind şi ei accidentaţi.
Revenire importantă la Dinamo, pentru barajul de Conference League: Andrei Mărginean
Andrei Nicolescu a transmis că şansele vor fi de 50%-50%, într-un eventual duel cu FCSB la baraj. Preşedintele lui Dinamo a mai dezvăluit că partida se va disputa pe arena Arcul de Triumf, “câinii” urmând să se concentreze pe refacerea jucătorilor accidentaţi.
“Trebuie să ne concentrăm pe meciul de peste două săptămâni cu tot ce înseamnă jucători accidentați. Poate Mărginean (n.r. să revină la baraj).
Da (n.r. meciul de baraj va fi pe Arcul de Triumf). Cred că e 50%-50% dacă e FCSB. Dacă e Botoșani, poate puțin mai mult. Vacanța va fi foarte, foarte scurtă. Trebuie să gestionăm bine, că începe sezonul foarte repede“, a declarat Andrei Nicolescu, conform digisport.ro, după Dinamo – CFR Cluj 0-0.
Andrei Mărginean (24 de ani) s-a accidentat în meciul din semifinalele Cupei României, pierdut de Dinamo cu Universitatea Craiova la loviturile de departajare. Mijlocaşul a fost un jucător foarte important în echipa lui Zeljko Kopic în acest sezon, bifând în total 26 de meciuri, în toate competiţiile.
