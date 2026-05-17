Patru români, campioni în Ungaria. Succes istoric, după o hegemonie de şapte ani a lui Ferencvaros

Paul Anton, alături de coechipierii de la ETO Gyor, după câştigarea titlului

ETO Gyor, cu patru români în lot, a câştigat titlul de campioană a Ungariei la fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe Kisvarda cu scorul de 1-0, în deplasare, în etapa a 33-a, ultima a sezonului.

Algerianul Nadir Benbouali a marcat singurul gol al partidei, în minutul 10.

Fundaşul Ştefan Vlădoiu a fost introdus pe gazon în min. 72, mijlocaşul Claudiu Bumba a intrat în min. 88, iar fundaşul Deian Boldor a rămas pe banca de rezerve. Mijlocaşul Paul Anton, accidentat, nu a făcut parte din lot la acest meci.

Ferencvaros, care a dominat campionatul în ultimii ani (7 titluri consecutive), a dispus de Zalaegerszeg cu 3-0, meci în care românul Marius Corbu a fost integralist.

Pentru Gyor este al cincilea titlu naţional din istorie, primul după 13 ani.