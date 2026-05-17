Patru români, campioni în Ungaria. Succes istoric, după o hegemonie de şapte ani a lui Ferencvaros

ETO Gyor, cu patru români în lot, a câştigat titlul de campioană a Ungariei la fotbal, sâmbătă, după ce a învins-o pe Kisvarda cu scorul de 1-0, în deplasare, în etapa a 33-a, ultima a sezonului.
Algerianul Nadir Benbouali a marcat singurul gol al partidei, în minutul 10.
ETO Gyor a câştigat titlul în Ungaria, cu patru români în lot
Fundaşul Ştefan Vlădoiu a fost introdus pe gazon în min. 72, mijlocaşul Claudiu Bumba a intrat în min. 88, iar fundaşul Deian Boldor a rămas pe banca de rezerve. Mijlocaşul Paul Anton, accidentat, nu a făcut parte din lot la acest meci.
Ferencvaros, care a dominat campionatul în ultimii ani (7 titluri consecutive), a dispus de Zalaegerszeg cu 3-0, meci în care românul Marius Corbu a fost integralist.
Pentru Gyor este al cincilea titlu naţional din istorie, primul după 13 ani.
În clasamentul final, Gyor a ocupat primul loc, cu 69 de puncte, urmată de Ferncvaros, 68 puncte, Paksi, 53 puncte, Debrecen, 53 puncte, Zalaegerszeg, 48 puncte.
