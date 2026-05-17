“Au fost şase luni groaznice”. Condiţiile puse de Daniel Pancu, pentru a continua la CFR Cluj. Ce a spus despre Neluţu Varga

Daniel Pancu (48 de ani) a oferit declaraţii despre viitorul său la CFR Cluj. Antrenorul a anunţat că pentru a continua în Gruia, patronul Neluţu Varga trebuie să-i îndeplinească anumite condiţii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Salariile plătite la zi şi o bază bună de antrenament sunt marile dorinţe ale lui Daniel Pancu, la CFR Cluj. Acesta a dezvăluit că a primit mai multe oferte în ultima perioadă, urmând să ia decizia finală săptămâna viitoare. Rapid este una dintre echipele interesate de fostul internaţional, giuleştenii urmând să rămână fără antrenor, după ce Costel Gâlcă şi-a anunţat plecarea.

Daniel Pancu, anunţ despre viitorul lui la CFR Cluj

Daniel Pancu a mai declarat, după remiza cu Dinamo, scor 0-0, din etapa a noua a play-off-ului, că cele şase luni petrecute la CFR Cluj au fost “groaznice”. Antrenorul a mai vorbit şi despre patronul Neluţu Varga, pe care nu s-a supărat după ce l-a jignit public.

“Nu ascund că sunt echipe interesate de mine. Urmează o săptămână decisivă. Mă gândesc bine. Suntem la fotbal, se poate întâmpla orice. Sper să fiu inspirat și să iau decizia bună pentru mine. Începând de după acest meci, mai am doi ani de contract. Sâmbătă seara s-a prelungit contractul.

Pentru a rămâne, sunt mai multe condiții. În principal, vreau să nu plece jucătorii. Apoi să nu fie întârzieri salariale. Aici mereu au fost, dar când sunt întârzieri, cerințele mele nu mai pot fi puse în aplicare la maximum. Dacă vreau să plec la o echipă unde banii sunt la zi și unde există o bază bună de pregătire, pot să o fac. Am dreptul să o fac, e viitorul meu. Sunt atașat de jucători, de oraș și de suporteri, dar o să vedem.