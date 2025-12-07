Metaloglobus - Farul 2-1. Constănțenii, pas greșit la Clinceni în lupta pentru play-off - Antena Sport

Închide meniul
Metaloglobus – Farul 2-1. Constănțenii, pas greșit la Clinceni în lupta pentru play-off

Andrei Nicolae Publicat: 7 decembrie 2025, 19:29

Metaloglobus - Farul / SPORT PICTURES

Farul Constanța a făcut un pas greșit în ceea ce privește lupta pentru un loc de play-off, după ce a fost învinsă la Clinceni de nou promovata Metaloglobus București.

Formația antrenată de Ianis Zicu a fost surprinsă în prima repriză de către gruparea din capitală și deși Vojtus a redus din diferență, constănțenii nu au putut reveni în meci.

Metaloglobus – Farul 2-1

Final de meci! 

Min. 65: Gol Farul! Execuție fantastică a lui Vojtus!

Min. 46: Start în repriza a doua!

Final de primă repriză la Clinceni! 

Min. 29: Gol Metaloglobus! Zakir face dubla pentru gazde.

Min. 22: Gol Metaloglobus! Zakir deschide scorul pentru ilfoveni.

Min. 1: Start de meci!

  • METALOGLOBUS: Gavrilaș – L. Liș, Ab. Camara,Pasagic, A. Sava – Carvalho, Sabater, Aggoun, Zakir – Ely Fernandes, Huiban. Rezerve: Nedelcovici, Soare, Hadzic, Neacșu, A. Gheorghe, A. Sârbu, G. Dumitru, Tache, Ubbink, Kouadio, Visic. Antrenor: Mihai Teja
  • FARUL: Buzbuchi – D. Maftei, Țîru, Larie, Cr. Ganea – Vînă, Nikolov, Ramalho – Sima, Ișfan, Tănasă. Rezerve: R. Munteanu, Sîrbu, Duțu, Pellegrini, S. Pereira, Dican, Radaslavescu, Grigoryan, Marnicean, Markovic, Vojtus. Antrenor: Ianis Zicu

Farul speră să revină pe trendul victoriilor, după trei meciuri la rând fără succes. “Marinarii” au remizat cu Dinamo în Cupa României, iar în ultimele două etape de campionat au scos un singur punct din duelurile cu FCSB (1-2) și Oțelul Galați (2-2).

De cealaltă parte, Metaloglobus are doar o victorie în acest sezon de Liga 1, cea obținută cu FCSB la jumătatea lunii octombrie. În rest, echipa lui Mihai Teja are cinci remize și 12 înfrângeri, bilanț care o clasează pe ultima poziție din campionat, cu opt puncte. În cel mai recent meci disputat, formația din Pantelimon a surprins și a scos un egal cu CFR Cluj în Cupa României.

În partida tur, Farul s-a impus cu 2-1 la începutul lunii august, grație reușitelor lui Ișfan și Tănasă. Pentru Metaloglobus a marcat în acel meci Huiban.

