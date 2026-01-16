Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat

Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat

Viviana Moraru Publicat: 16 ianuarie 2026, 22:13

Comentarii
Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat

Gigi Becali / Profimedia Images

Gigi Becali a oferit o reacție categorică după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Patronul campioanei a anunțat o decizie radicală, mărturisind că e gata să nu mai ofere declarații publice, până când echipa sa nu se va califica în play-off. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă ar fi învins-o pe FC Argeș, FCSB ar fi urcat provizoriu pe loc de play-off. În cazul în care Oțelul se va impune în partida cu CFR Cluj, din această rundă, atunci roș-albaștrii vor fi la cinci puncte distanță de play-off. 

Gigi Becali, decizie radicală după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu mai vorbesc. Nu mă mai vede lumea la televizor” 

Gigi Becali a dezvăluit și că-și reproșează faptul că nu l-a schimbat mai devreme pe Vlad Chiricheș, în meciul de la Mioveni. Veteranul campioanei a fost înlocuit de Octavian Popescu, în minutul 76. 

„Îmi reproşez că poate trebuia schimbat Chiricheş, deşi nu a jucat rău, dar nu mai este. Eu trebuie să nu mai vorbesc. Dacă nu o să intrăm în play-off, eu vă promit că nu mai vorbesc.  

O să scape lumea de mine. Hai să nu-l mai vadă lumea pe Becali la televizor. Eu din bun-simţ intru, dar e cazul să mă retrag de la televizor pentru că e echipa… nu mă avantajează”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FC Argeș – FCSB 1-0. 

Reclamă
Reclamă

FC Argeș – FCSB 1-0 

La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung. 

Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39. Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon. 

Val de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în MoldovaVal de aer rece peste România, în weekend. Temperaturi maxime de -10 grade în Moldova
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga partida dintre FC Argeş şi FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Observator
66 de români nu pot demonstra de unde au avut bani cash pentru maşinile de lux. ANAF vrea să le confişte
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”
Fanatik.ro
Campioana care a fost nevoită să părăsească România ca să facă performanța dorită: ”Când se intonează Imnul României e un sentiment deosebit”
23:59
LIVE VIDEOSporting – Casa Pia 3-0. Campioana en-titre se poate apropia de liderul FC Porto
23:50
Marius Marin a jucat 68 de minute în Pisa – Atalanta 1-1. Nota primită de jucătorul naţionalei
23:41
Anunţul lui Mario Tudose despre viitorul lui, după ce a învins-o pe FCSB, echipa interesată de el!
23:34
Claudiu Micovschi a învins-o pe FCSB și a trimis „săgeți” către Rapid: „În sfârșit pot să fac asta”
23:32
Dani Coman i-a dat replica lui Gigi Becali, după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu suntem o echipă mică”
23:17
Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi”
Vezi toate știrile
1 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 2 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 3 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 4 BREAKING NEWSRapid a dat lovitura iernii în Liga 1! Olimpiu Moruțan ajunge sub comanda lui Costel Gâlcă 5 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie” 6 Ilie Dumitrescu, dialog aprins cu Gică Popescu după ce a semnat cu FRF: “Nu mai sugrumați cluburile cu asta”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de TottenhamRadu Drăgușin și-a dat acordul pentru un contract până în 2030. Răspunsul dat de Tottenham
Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”Clubul din Liga 1 a fost scos la vânzare! Preţ: 4 milioane de euro! “Suntem în discuţii”