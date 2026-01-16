Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacție categorică după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Patronul campioanei a anunțat o decizie radicală, mărturisind că e gata să nu mai ofere declarații publice, până când echipa sa nu se va califica în play-off.

Dacă ar fi învins-o pe FC Argeș, FCSB ar fi urcat provizoriu pe loc de play-off. În cazul în care Oțelul se va impune în partida cu CFR Cluj, din această rundă, atunci roș-albaștrii vor fi la cinci puncte distanță de play-off.

Gigi Becali, decizie radicală după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu mai vorbesc. Nu mă mai vede lumea la televizor”

Gigi Becali a dezvăluit și că-și reproșează faptul că nu l-a schimbat mai devreme pe Vlad Chiricheș, în meciul de la Mioveni. Veteranul campioanei a fost înlocuit de Octavian Popescu, în minutul 76.

„Îmi reproşez că poate trebuia schimbat Chiricheş, deşi nu a jucat rău, dar nu mai este. Eu trebuie să nu mai vorbesc. Dacă nu o să intrăm în play-off, eu vă promit că nu mai vorbesc.

O să scape lumea de mine. Hai să nu-l mai vadă lumea pe Becali la televizor. Eu din bun-simţ intru, dar e cazul să mă retrag de la televizor pentru că e echipa… nu mă avantajează”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FC Argeș – FCSB 1-0.