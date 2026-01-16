Decizia radicală luată de Gigi Becali, după ce FCSB a fost învinsă de FC Argeș. Ce schimbare și-a reproșat - Antena Sport

Gigi Becali a oferit o reacție categorică după ce FC Argeș a învins-o cu 1-0 pe FCSB, în prima etapă din 2026. Patronul campioanei a anunțat o decizie radicală, mărturisind că e gata să nu mai ofere declarații publice, până când echipa sa nu se va califica în play-off.
Dacă ar fi învins-o pe FC Argeș, FCSB ar fi urcat provizoriu pe loc de play-off. În cazul în care Oțelul se va impune în partida cu CFR Cluj, din această rundă, atunci roș-albaștrii vor fi la cinci puncte distanță de play-off.
Gigi Becali, decizie radicală după FC Argeș – FCSB 1-0: „Nu mai vorbesc. Nu mă mai vede lumea la televizor”
Gigi Becali a dezvăluit și că-și reproșează faptul că nu l-a schimbat mai devreme pe Vlad Chiricheș, în meciul de la Mioveni. Veteranul campioanei a fost înlocuit de Octavian Popescu, în minutul 76.
„Îmi reproşez că poate trebuia schimbat Chiricheş, deşi nu a jucat rău, dar nu mai este. Eu trebuie să nu mai vorbesc. Dacă nu o să intrăm în play-off, eu vă promit că nu mai vorbesc.
O să scape lumea de mine. Hai să nu-l mai vadă lumea pe Becali la televizor. Eu din bun-simţ intru, dar e cazul să mă retrag de la televizor pentru că e echipa… nu mă avantajează”, a declarat Gigi Becali, conform primasport.ro, după FC Argeș – FCSB 1-0.
FC Argeș – FCSB 1-0
La Mioveni, pe un stadion unde nocturna a cedat în două rânduri înaintea startului de meci, iar terenul a fost îngheţat, prima ocazie a aparţinut piteştenilor, Robert Moldoveanu şutând puternic din careu, în minutul 5. Tot Moldoveanu a fost omul care l-a lansat pe Yanis Pîrvu, în minutul 28, iar acesta a deschis scorul şutând la colţul lung.
Bucureştenii au presat, căutând golul egalizator, iar Bîrligea a ratat singur cu portarul Lazar, în minutul 39. Roş-albaştrii au dominat în repriza secundă, dar nu au mai avut ocazii mari, încercând poarta gazdelor prin şuturi de la distanţă, aşa cum au făcut-o Vali Creţu, în minutul 55, şi Chiricheş, în minutul 70. Raţă a respins o minge periculoasă, trimisă în faţa porţii de Octavian Popescu, în minutul 87 şi FC Argeş – FCSB s-a terminat 1-0, iar campioana tremură pentru locul din play-off. Piteştenii au învins pe FCSB de două ori în acest sezon.
