Denis Alibec e OUT de la FCSB. Mihai Stoica i-a confirmat plecarea: "Nu e vina noastră, nici a lui" - Antena Sport

Denis Alibec e OUT de la FCSB. Mihai Stoica i-a confirmat plecarea: “Nu e vina noastră, nici a lui”

Viviana Moraru Publicat: 22 decembrie 2025, 12:27

Denis Alibec e OUT de la FCSB. Mihai Stoica a anunţat că atacantul de 34 de ani se va despărţi de campioană în această iarnă, după jumătate de sezon de la revenire.

Denis Alibec a fost măcinat de probleme medicale în cea de-a doua perioada a sa la FCSB, el ratând ultimele meciuri din cauza unei operaţii suferite după meciul cu Petrolul, operaţie de scoatere a unui chist.

Denis Alibec e OUT de la FCSB

Mihai Stoica a dezvăluit că a purtat o discuţie cu Denis Alibec şi atacantul a înţeles că nu mai poate continua la FCSB. Preşedintele Consiliului de Administraţie al campioanei a subliniat că atacantul s-a confruntat cu probleme, deşi a existat “chimie” între el şi restul lotului roş-albastru.

“Am avut o discuție, probabil că ne vom despărți în iarnă. Nu știu ce vrea el, știm ce vrem noi. I-am spus care e gândirea noastră, n-a ridicat nicio problemă, a fost super profesionist, chiar dacă într-adevăr a avut o perioadă cu accidentări multe. Nu e nici vina lui, nici vina noastră, așa a fost să fie.

A fost chimie, din nefericire au fost accidentările care l-au ținut departe și când a revenit, revenise și Bîrligea, a fost și situația de așa natură, a prins minute puține, după aia s-a operat și s-a închis”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Denis Alibec mai are contract cu FCSB până la finalul sezonului, însă va ajunge la un acord pentru rezilierea lui încă din această iarnă. Atacantul a marcat un singur gol la formaţia roş-albastră în cele 13 meciuri bifate, în partida din grupele Cupei României cu Gloria Bistriţa.

