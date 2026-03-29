Denis Alibec, gol de senzaţie în Ludogoreţ – Farul! Meci “nebun”, cu două autogoluri!

Bogdan Stănescu Publicat: 29 martie 2026, 18:08

Denis Alibec, după golul marcat cu Ludogoreţ

Meciul amical Ludogoreţ – Farul s-a terminat 3-2, după ce, la pauză, constănţenii au condus cu 2-1. Bulgarii au deschis scorul, prin Tekpetey, în minutul 15. La doar două minute distanţă, Denis Alibec (35 de ani) a marcat un gol superb. Alibec a reluat din voleu, după o centrare foarte bună a lui Markovic. Portarul lui Ludogoreţ, Padt, a atins mingea, dar nu a putut împiedica golul.

Constănţenii au intrat în avantaj la cabine, după autogolul din minutul 43 al lui Almeida. În a doua repriză, Ludogoreţ a egalat în minutul 52, prin reuşita lui N. Vinicius. Bulgarii au câştigat după ce constănţenii şi-au dat şi ei un autogol. Gustavo a trimis balonul în propria poartă, în minutul 64.

Ludogoreţ – Farul 3-2

Au marcat: Tekpetey 15, Vinicius 52, Gustavo 64 (autogol) / Alibec 17, Almeida 43 (autogol)

Au evoluat – Ludogorets (antrenor Per-Mathias Hogmo):Padt – Almeida, Kurtulus, Nedyalkov – Naressi, Kaloc – Tekpetey, Chochev, Salido – Bile. Au mai intrat: Bonmann – Andersson, Terziev, Machado, N.Vinicius, Idan, Syrov, Marcus, Penev, Yordanov.

Farul (antrenor Ianis Zicu): Buzbuchi (80 Barbu) – Furtado (6 Căldăraru), Duțu (60 Larie), Țîru (60 Gustavo), Ganea (60 Rîpeanu) – Vînă (60 Oancea), Sîrbu (60 Dican), Radaslavescu (60 Ramalho) – Tănasă (60 Ișfan) – Alibec (46 Vojtus, 80 Nechifor), Tănasă (60 Constantinescu).

Farul e momentan pe locul 4 în play-out-ul Ligii 1. În play-out, constănţenii au învins-o cu 2-0 pe Petrolul şi au remizat, 1-1, cu Csikszereda. În prima partidă după această pauză generată de meciurile naţionalei, Farul o va înfrunta pe Unirea Slobozia, duminică, 5 aprilie, de la ora 17:30. Constănţenii vor disputa partida cu Unirea Slobozia acasă, la Ovidiu.

 

