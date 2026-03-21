Csikszereda – Farul 1-1. Constănţenii ratează dramatic victoria

Csikszereda a scos un punct din confruntarea cu Farul Constanța, în cadrul etapei cu numărul doi din play-out. Formația antrenată de Ianis Zicu a scăpat victoria printre degete, după ce a fost egalată în prelungiri.
Doicaru a fost cel care a deschis scorul pentru gruparea din Ovidiu, însă ciucanii au restabilit egalitatea în al patrulea minut de prelungire, prin Szalay.
Csikszereda – Farul 1-1
Final de meci!
Min. 90+4: GOL! Gazdele restabilesc egalitatea în prelungiri prin Szalay.
Min. 85: GOL! Farul deschide scorul prin Doicaru.
Min. 46: Start în repriza a doua!
Pauză la Miercurea Ciuc!
Min. 1: A început meciul de la Miercurea-Ciuc.
Echipele de start:
- Csikszereda (4-2-3-1): Pap – Paszka, Hegedus, Palmeș, Trif – Vegh, Csuros – Ceara, Bodo, Kleinheisler – Eppel
Rezerve: Simon- Tajti, Gustavo Cabral, Nagy, Bloj, Bettini, Brugger, Dusinszki, Szalay, Bota, Kabashi, Vereș
Antrenor: Robert Ilyeș
- Farul (4-3-3): R. Munteanu – D. Maftei, Larie, Marins, Furtado – Ramalho, Dican, Ganea – Grigoryan, Ișfan, Tănasă
Rezerve: Buzbuchi – Sîrbu, Țîru, Banu, Doicaru, Goncear, Duțu, Radaslavescu, Markovic, Vojtus, Vînă
Antrenor: Ianis Zicu
Arbitru: Rareș Vidican // Asistenți: Ferencz Tunyogi și Ioan Corb
Arbitru VAR: Sorin Costreie // Asistent VAR: Valentin Porumbel
Rezervă: Roxana Timiș // Observator arbitri: Florin Hlincu
