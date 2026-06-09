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Fostul jucător al FCSB-ului a semnat în Liga 1! La ce echipă va evolua

Bogdan Stănescu Publicat: 9 iunie 2026, 21:00

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Fostul jucător al FCSB-ului a semnat în Liga 1! La ce echipă va evolua

Denis Haruţ în perioada în care evolua la FCSB / Sport Pictures

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FC Voluntari, nou-promovată în prima ligă, a ajuns la un acord cu căpitanul formaţiei Sepsi OSK, Denis Haruţ, care se alătură echipei înaintea noului sezon competiţional, a anunţat, marţi, clubul ilfovean pe pagina sa de Facebook.

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“✍️ Bine ai venit, Denis Haruț!

FC Voluntari a ajuns la un acord cu căpitanul lui Sepsi OSK, Denis Haruț, care se alătură echipei înaintea noului sezon de SuperLiga.

În vârstă de 27 de ani, Denis este un jucător polivalent, care poate evolua atât în centrul defensivei, cât și în banda dreaptă sau la mijlocul terenului. De-a lungul carierei, a mai îmbrăcat tricourile formațiilor Poli Timișoara, FC Botoșani, FCSB sau Sepsi OSK Sfântu Gheorghe.

Fost internațional de tineret al României U21, Denis are în palmares două titluri de campion în Superliga și o Supercupă a României cu FCSB.

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Mult succes în tricoul FC Voluntari, Denis Haruț!”, a transmis Voluntari, pe Facebook.

Şi-au prelungit contractele cu FC Voluntari antrenorul principal Florin Pîrvu şi jucătorii Marvin Schieb şi Alexandru Gîţ.

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Denis Haruţ e cotat la 400.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. În sezonul trecut, Denis Haruţ a evoluat în 19 meciuri în Liga 2 pentru Sepsi, marcând 5 goluri. A jucat şi în două meciuri în Cupa României.

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