Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Alibec, OUT de pe lista LPF! FCSB i-a arătat "ușa din spate" atacantului său - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec, OUT de pe lista LPF! FCSB i-a arătat “ușa din spate” atacantului său

Denis Alibec, OUT de pe lista LPF! FCSB i-a arătat “ușa din spate” atacantului său

Andrei Nicolae Publicat: 25 ianuarie 2026, 15:49

Comentarii
Denis Alibec, OUT de pe lista LPF! FCSB i-a arătat ușa din spate atacantului său

Denis Alibec, evoluând într-un meci pentru FCSB / Sport Pictures

Denis Alibec are zilele numărate la FCSB. După ce Gigi Becali l-a criticat dur pe atacant după eșecul cu Dinamo Zagreb din Europa League, roș-albaștrii ar fi luat decizia radicală de a-l exclude de pe lista LPF, unde sunt trecuți fotbaliștii care pot evolua în campionat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alibec nu a reușit să fie în acest sezon jucătorul pe care și l-a dorit FCSB, deși a venit “pe cai mari” atunci când a fost transferat în vară de la Farul Constanța. Jucătorul de 35 de ani s-a confruntat cu probleme medicale și pe lânga asta, nu a reușit să se adapteze la formația roș-albastră.

Alibec, ca și plecat de la FCSB după ce a fost scos de pe lista LPF

Vârful a adunat 14 meciuri în toate competițiile și a reușit să înscrie un singur gol, acela venind într-un duel din Cupa României contra Gloriei Bistrița. În campionat, Alibec a adunat doar șapte partide din 22, iar într-una singură a fost titular.

Acum, conducerea clubului a luat decizia radicală de a-l scoate pe atacant de pe lista pentru Liga 1, cea de la LPF, potrivit fanatik.ro. Informația respectivă a apărut chiar în ziua derby-ului dintre FCSB și CFR Cluj, care este vital pentru play-off pentru ambele formații.

Înainte de duelul de pe Arena Națională, Charalambous chiar anunța că Alibec este incert din cauza unor dureri la spate, însă se pare că indiferent dacă atacantul va fi apt de joc, el nu va mai evolua pentru roș-albaștri în campionat. Rămâne de văzut ce reacție oficială va veni și din partea clubului și ce echipe se vor interesa de vârful de 35 de ani, căruia i s-a arătat “ușa din spate”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
Observator
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
Fanatik.ro
„Rapid a făcut transferurile iernii cu Moruțan și cu Paraschiv”. Fostul tehnician din Giulești vede echipa în lupta la titlu. Exclusiv
15:12
FotoDenis Drăguș, prima realizare de la revenirea la Gaziantep. Atacantul, assist pentru golul lui Deian Sorescu
15:05
LIVE TEXTPetrolul – Farul 0-1. Dican a profitat de o eroare uriaşă a portarului Krell. Constănţenii o pot egala pe FCSB
14:33
Xabi Alonso a avut prima discuţie cu Liverpool! Răspunsul dat de fostul antrenor de la Real Madrid
14:19
Un fost campion din Premier League, implicat în “cel mai bizar transfer al iernii”. Unde a ajuns să joace
14:06
VIDEOToată lumea pentru play-off! Fanii au venit să dezăpezească terenul de antrenament al echipei din Liga 1
13:43
Adrian Porumboiu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1. Echipa scoasă din calcule: “Nu o văd”
Vezi toate știrile
1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 2 Pensia umilitoare pe care o primeşte Mihai Neșu de la statul român. “Mi-e și rușine” 3 Control antidoping după Universitatea Craiova – FC Botoșani. Patru jucători vizați 4 “Înţepat” de Mourinho, Cristi Chivu i-a dat replica celebrului antrenor portughez! 5 A venit oferta de 23 de milioane de euro pentru Radu Drăguşin. De ce românul a refuzat transferul 6 Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-0. Oltenii au revenit pe primul loc în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”
Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţulAtacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia