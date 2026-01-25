Denis Alibec, OUT de pe lista LPF! FCSB i-a arătat "ușa din spate" atacantului său - Antena Sport

Denis Alibec are zilele numărate la FCSB. După ce Gigi Becali l-a criticat dur pe atacant după eșecul cu Dinamo Zagreb din Europa League, roș-albaștrii ar fi luat decizia radicală de a-l exclude de pe lista LPF, unde sunt trecuți fotbaliștii care pot evolua în campionat.

Alibec nu a reușit să fie în acest sezon jucătorul pe care și l-a dorit FCSB, deși a venit “pe cai mari” atunci când a fost transferat în vară de la Farul Constanța. Jucătorul de 35 de ani s-a confruntat cu probleme medicale și pe lânga asta, nu a reușit să se adapteze la formația roș-albastră.

Alibec, ca și plecat de la FCSB după ce a fost scos de pe lista LPF

Vârful a adunat 14 meciuri în toate competițiile și a reușit să înscrie un singur gol, acela venind într-un duel din Cupa României contra Gloriei Bistrița. În campionat, Alibec a adunat doar șapte partide din 22, iar într-una singură a fost titular.

Acum, conducerea clubului a luat decizia radicală de a-l scoate pe atacant de pe lista pentru Liga 1, cea de la LPF, potrivit fanatik.ro. Informația respectivă a apărut chiar în ziua derby-ului dintre FCSB și CFR Cluj, care este vital pentru play-off pentru ambele formații.

Înainte de duelul de pe Arena Națională, Charalambous chiar anunța că Alibec este incert din cauza unor dureri la spate, însă se pare că indiferent dacă atacantul va fi apt de joc, el nu va mai evolua pentru roș-albaștri în campionat. Rămâne de văzut ce reacție oficială va veni și din partea clubului și ce echipe se vor interesa de vârful de 35 de ani, căruia i s-a arătat “ușa din spate”.