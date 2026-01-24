Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Denis Alibec, incert pentru FCSB - CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Denis Alibec, incert pentru FCSB – CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby

Denis Alibec, incert pentru FCSB – CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby

Andrei Nicolae Publicat: 24 ianuarie 2026, 18:09

Comentarii
Denis Alibec, incert pentru FCSB – CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby

Denis Alibec, în timpul unui meci al FCSB-ului / Sport Pictures

Elias Charalambous a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei cu CFR Cluj, iar în cadrul ei a vorbit și despre situația jucătorilor indisponibili. După ce roș-albaștrii l-au pierdut pe Florin Tănase, golgheterul echipei, cipriotul a anunțat că și Denis Alibec este incert pentru partida de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB o va înfrunta pe CFR Cluj duminică seara într-un duel extrem de important pentru economia play-off-ului. Înainte de partida de pe Arena Națională, campioana en-titre e pe locul 9, cu 31 de puncte, iar ardelenii sunt chiar în spatele ei, la două puncte distanță.

Alibec, șanse mici să evolueze în duelul cu CFR Cluj

Echipa lui Charalambous nu vine cu cea mai bună stare pe Arena Națională. Pe lângă eșecul de la Zagreb din Europa League contra celor de la Dinamo, roș-albaștrii au aflat recent că l-au pierdut pe Florin Tănase pentru derby.

Absența celui mai bun marcator din acest sezon nu este singura cu care se confruntă FCSB, în contextul în care Elias Charalambous a anunțat că și Denis Alibec e incert. Diferența dintre Tănase și Alibec în ceea ce privește aportul pe care l-au avut la formația campioană e însă una imensă, ținând cont că atacantul a fost titular într-un singur meci din campionat până acum, nu a marcat niciun gol în Liga 1, iar Gigi Becali a anunțat că vrea să renunțe la el după umilința de la Zagreb.

Charalambous a vorbit și despre situația lui Ofri Arad, cel mai nou transfer al roș-albaștrilor, declarând că fotbalistul venit de la Kairat Almaty nu este încă apt de joc.

Reclamă
Reclamă

Nu contează cine este în echipă și cine nu. Absenți vor fi mereu. Pentru mine cei mai importanți sunt jucătorii care vor evolua mâine, pentru că avem nevoie de cele trei puncte.

Duarte este pregătit, dar Ofri nu. Denis Alibec a simțit ceva la spate, dar restul se simt ok“, a spus tehnicianul de 45 de ani.

În cadrul aceleiași conferințe, Charalambous a vorbit și despre lupta la titlu și s-a arătat convins că echipa sa încă poate cuceri trofeul Ligii 1.

Mica Unire, sărbătorită în toată țara. După huiduieli, Nicușor Dan s-a prins în horă cu româniiMica Unire, sărbătorită în toată țara. După huiduieli, Nicușor Dan s-a prins în horă cu românii
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Observator
400 de camere radar inteligente vor "vâna" șoferii vitezomani şi alte abateri rutiere. Unde vor fi montate
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină frumoasă și se află într-un cartier liniștit dintr-un oraș important al României
Fanatik.ro
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină frumoasă și se află într-un cartier liniștit dintr-un oraș important al României
21:16
Fostul selecționer al Spaniei antrena cu Chat GPT: „Totul e minunat, dar băieții când dorm?”
21:03
LIVE VIDEOArouca – Sporting 1-1. Campioana en-titre, egalată în startul reprizei secunde
20:48
S-au încins spiritele în Universitatea Craiova – FC Botoşani! Baiaram şi Coelho, scoşi din sărite de decizia lui Bîrsan
20:45
LIVE TEXTUniversitatea Craiova – FC Botoșani 0-0. Oltenii domină startul rerpizei secunde
20:33
CSM București, a cincea victorie consecutivă în Liga Campionilor. “Tigroaicele” au defilat cu Podravka
20:14
VideoJurnal Antena Sport | Indianul care a salvat o fetiţă de la înec a îmbrăcat tricoul Craiovei
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu 4 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 5 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 6 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”