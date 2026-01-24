Denis Alibec, incert pentru FCSB - CFR Cluj. Anunțul făcut și despre Ofri Arad înainte de derby - Antena Sport

Elias Charalambous a susținut sâmbătă conferința de presă premergătoare partidei cu CFR Cluj, iar în cadrul ei a vorbit și despre situația jucătorilor indisponibili. După ce roș-albaștrii l-au pierdut pe Florin Tănase, golgheterul echipei, cipriotul a anunțat că și Denis Alibec este incert pentru partida de pe Arena Națională.

FCSB o va înfrunta pe CFR Cluj duminică seara într-un duel extrem de important pentru economia play-off-ului. Înainte de partida de pe Arena Națională, campioana en-titre e pe locul 9, cu 31 de puncte, iar ardelenii sunt chiar în spatele ei, la două puncte distanță.

Alibec, șanse mici să evolueze în duelul cu CFR Cluj

Echipa lui Charalambous nu vine cu cea mai bună stare pe Arena Națională. Pe lângă eșecul de la Zagreb din Europa League contra celor de la Dinamo, roș-albaștrii au aflat recent că l-au pierdut pe Florin Tănase pentru derby.

Absența celui mai bun marcator din acest sezon nu este singura cu care se confruntă FCSB, în contextul în care Elias Charalambous a anunțat că și Denis Alibec e incert. Diferența dintre Tănase și Alibec în ceea ce privește aportul pe care l-au avut la formația campioană e însă una imensă, ținând cont că atacantul a fost titular într-un singur meci din campionat până acum, nu a marcat niciun gol în Liga 1, iar Gigi Becali a anunțat că vrea să renunțe la el după umilința de la Zagreb.

Charalambous a vorbit și despre situația lui Ofri Arad, cel mai nou transfer al roș-albaștrilor, declarând că fotbalistul venit de la Kairat Almaty nu este încă apt de joc.