Petrolul Ploieşti - Farul Constanţa LIVE TEXT (21:30). Duel de foc pe Ilie Oană. Gică Hagi caută să rupă seria negativă - Antena Sport

”Trebuie să vindem jucători pentru a plăti salariile. Avem 160 de angajați, 160 de angajați care trebuie plătiți. Trebuie să fim conștienți cu toții că trebuie să vindem.

Ne facem că nu știm că Farul are deficit de buget mare. Nu e că am avut 10-15 oferte pe jucători și am ales una nu știu care. A fost o singură ofertă și nu de bani foarte mulți”, a declarat Gică Hagi, în cadrul unei conferințe de presă.