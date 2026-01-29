Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Denis Alibec semnează și pleacă de la FCSB! Echipa care îl transferă pe atacantul renegat de Gigi Becali

Andrei Nicolae Publicat: 29 ianuarie 2026, 18:24

Comentarii
Denis Alibec, în timpul unui meci / Sport Pictures

Denis Alibec va pleca de la FCSB în această perioadă de mercato și va ajunge la Farul, echipa care s-a interesat arătată de serviciile sale în ultimele săptămâni. Vârful de 35 de ani va reveni astfel la echipa de la care a plecat în vara lui 2025 la formația roș-albastră.

Denis Alibec și-a găsit echipă după ce a ajuns în dizgrațiile lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB anunța după meciul cu Dinamo Zagreb de săptămâna trecută că nu va mai conta pe serviciile atacantului său, iar înainte de partida cu CFR Cluj l-a exclus pe de pe lista LPF.

Denis Alibec se întoarce la Farul

Nu a durat mult până ca Alibec să își găsească o nouă echipă, pentru că atacantul a ajuns la un acord cu Farul, potrivit iamsport.ro. Jucătorul de 35 de ani va fi lăsat să plece liber de contract de FCSB, deși inițial Becali spunea că și-ar dori o sumă de bani în schimbul său.

În momentul de față, rămâne de văzut doar când mutarea va fi oficializată și când va reveni Alibec în tricoul constănțenilor. De-a lungul carierei sale, fotbalistul a mai jucat pentru Farul în patru perioade diferite, prima fiind în perioada în care clubul nu fuzionase cu Viitorul Constanța.

În acest sezon, Alibec a marcat un singur gol pentru FCSB în 14 meciuri, fiind măcinat atât de o accidentare la începutul sezonului, cât și de faptul că nu a reușit să se adapteze la formația roș-albastră.

