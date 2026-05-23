Fază de cascadorii râsului la barajul Chindia – Farul. Un jucător a ratat inexplicabil și la faza următoare a dat gol

Manșa tur a barajului de menținere/promovare dintre Chindia Târgoviște și Farul, încheiată cu scorul de 3-3, a oferit un moment cum rar se vede în fotbal.

În minutul 79, Ivan Pesic a scăpat singur cu poarta goală după ce portarul constănțenilor l-a lovit cu mingea când a degajat greșit, însă croatul a ratat într-un mod uluitor. Din fericire pentru el, fostul jucător de la Dinamo a marcat la faza imediat următoare.

Ivan Pesic, ratare cu poarta goală în Chindia – Farul

Chindia Târgoviște și Farul Constanța s-au întâlnit sâmbătă după-amiaza în turul barajului de menținere/promovare și au oferit un meci de-a dreptul nebun pe stadionul de lângă Turnul Chiniei, scor 3-3. Partida a fost una spectaculoasă, cu răsturnări de situație și momente uluitoare.

Probabil cea mai șocantă fază s-a petrecut în minutul 79, la 2-2, atunci când Ivan Pesic a fost lansat de un coechipier, iar Rafael Munteanu a luat decizia să iasă din poartă. Portarul constănțenilor, care a greșit și la primul gol al dâmbovițenilor, a degajat mingea chiar în adversarul său care s-a văzut singur cu poarta goală.

Pesic a preferat însă să încerce să preia mingea în loc să șuteze direct spre poartă și s-a împiedicat, balonul trecând agonizant pe lângă. N-a durat mult până când a venit revanșa fotbalistului de 34 de ani, care a marcat pentru 3-2 la faza următoare de atac a Chindiei, la o fază la care Munteanu putea face mai mult.